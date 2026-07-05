Indignación vecinal por una fiesta nocturna en Palma al pie de la Catedral, con música en directo y bailes
Un músico ambulante reúne a unas 300 personas a las once y media de la noche frente al portal del Mirador de la Seu
Los vecinos piden el auxilio de la Policía Local de Palma, pero no reciben respuesta a sus quejas por ruido
Un músico ambulante, con sus grandes éxitos enlatados y su voz amplificada por los altavoces, y una parroquia entusiasmada con el jolgorio de unas 300 personas, improvisaron la noche del sábado en Palma, al pie de la Catedral, una fiesta que indignó a los vecinos que a esa hora, las once y media, ya se preparaban para el descanso y no para el estruendo que les esperaba.
En el catálogo de actos incívicos que ilustran el verano en Mallorca todavía no se encontraban los conciertos nocturnos en Dalt Murada, frente al Portal del Mirador, con homenajes espontáneos a la bachata y vistas a la bahía de Palma.
Pero la noche del sábado, en la explanada situada entre el Palacio de la Almudaina, el Palacio Episcopal y la Catedral de Mallorca, sonaba Despacito, el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, y se bailaba en pareja, solo con la interrupción de algún coche que de vez en cuando dividía la pista de baile entre los pitos de los interrumpidos.
Vecinos del barrio catedralicio quisieron parar la fiesta y llamaron a la Policía Local para que se personara en la zona, sin respuesta, según denunciaron a este diario.
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