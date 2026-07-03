La Policía Local confisca 630 artículos destinados a la venta ambulante ilegal en la Playa de Palma

La Policía Local de Palma efectuó el pasado lunes en la Platja de Palma un operativo contra la venta ambulante ilegal, confiscando un total de 630 artículos. Además, actuó contra la práctica del 'botellón', evitando, de esta manera, la presencia de envases de cristal en la zona de baño.

Los agentes denunciaron a tres personas que ejercían la actividad de masajistas sin autorización y a dos vendedores ambulantes. El dispositivo se saldó con el retiro de 225 camisetas, 200 gafas de sol, 200 gorras, cinco pareos y bebidas y varias raciones de fruta destinadas a la venta ilícita.

Por otra parte, el cuerpo policial tramitó numerosas denuncias administrativas e informaron a los turistas sobre la prohibición de consumir alcohol en grupo y de acceder a la playa con envases de cristal para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica, que prohíbe los agrupamientos de personas vinculados a la práctica del botellón o a cualquier otra actividad que altere la convivencia, así como el comercio ambulante no autorizado de alimentos, bebidas y otros productos.

Asimismo, durante el operativo se recuperaron diversos objetos sustraídos: tres teléfonos móviles, un bolso y un monedero, sustraídos por un menor de edad. Los agentes han logrado contactar con alguno de los dueños de los artículos y se han puesto en contacto para realizar la devolución.