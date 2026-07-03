El plan alternativo de Vox para GESA: una concesión que gestione oficinas, un parking de 900 plazas y un restaurante

Vox Palma ha presentado este viernes un proyecto alternativo para la reforma del edificio de GESA y su entorno, basado en una concesión administrativa a la iniciativa privada que, según defiende la formación, permitiría rehabilitar el inmueble sin coste para el Ayuntamiento.

El portavoz municipal de Vox, Fulgencio Coll, ha explicado que su grupo ya apoyó en su momento la compra del edificio por parte de Cort, pero siempre con una condición: que su recuperación se hiciera sin cargar la inversión al presupuesto municipal ni incrementar el gasto de personal. "Apostamos por la solución más rápida y eficiente, hacerlo mediante una concesión a la iniciativa privada", ha sostenido.

Según la propuesta de Vox, el edificio de GESA se reformaría para destinarlo a oficinas premium, mientras que en su entorno se ejecutaría un aparcamiento asociado de dos plantas con unas 900 plazas y un parque mediterráneo en superficie. El concesionario asumiría la construcción, mantenimiento y explotación de todo el conjunto durante un número determinado de años, a cambio de explotar el edificio y el parking dentro de las condiciones fijadas por el Ayuntamiento.

El grupo municipal plantea además que el futuro adjudicatario ceda una planta del edificio a Cort, que el Ayuntamiento fije una tarifa máxima para el aparcamiento y que se permita también la explotación de un restaurante panorámico en la azotea del inmueble. La propuesta de Vox descarta el edificio acristalado incluido en el proyecto ganador y la pasarela con pérgola. A cambio, hay más zona verde.

Coll ha defendido que esta alternativa permitiría conservar los edificios existentes, levantar el aparcamiento bajo rasante y dejar en superficie una amplia zona ajardinada. A su juicio, ese modelo haría posible reactivar GESA "en poco tiempo y a coste cero" y evitaría dedicar a esta operación los 130 millones de euros que, según Vox, prevé movilizar el proyecto impulsado por el equipo de gobierno.

Resultados "elocuentes"

La formación asegura haber realizado un preestudio de viabilidad tras consultar con distintos posibles operadores y sostiene que los resultados son "lo suficientemente elocuentes" como para afirmar que la concesión es viable. Vox fundamenta su planteamiento en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que exige un estudio de viabilidad en este tipo de concesiones.

Con esta propuesta, Vox se desmarca del proyecto arquitectónico elegido por el Ayuntamiento para transformar GESA y su entorno.