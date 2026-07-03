Médicos del Mundo dice que los desalojados de la prisión de Palma están ahora en la playa o en el bosque de Bellver
La ONG alerta que el desalojo de la antigua prisión solo ha invisibilizado a las personas sin hogar
La ONG Médicos del Mundo ha alertado de que las personas que fueron desalojadas de la antigua prisión están viviendo ahora en zonas de playa, junto al edificio de Gesa o en el bosque de Bellver, y han avisado de que el desalojo únicamente invisibilizará a las personas sin hogar.
En un comunicado, la organización ha criticado que la única alternativa habitacional que recibieron los desalojados fue "un trozo de papel" que ofrecía la posibilidad de dormir dos noches en el parque de bomberos.
"La realidad se ha impuesto", han apuntado, al tiempo que han asegurado que buena parte de las personas que estaban en la antigua prisión solo han cambiado su ubicación y que ahora están en la zona verde junto al edificio de Gesa, en el bosque de Bellver, en la playa, en algún incipiente asentamiento.
Solo un "escaso número", han advertido, está intentando acceder a alguno de los "saturados" recursos públicos de primera acogida.
Para Médicos del Mundo la solución nunca pasará por cerrar asentamientos, ya sean de infraviviendas o de caravanas. "Sin buscar y ofrecer alternativas, sin analizar qué personas y con qué necesidades se encuentran en esos lugares. Personas muy vulnerables, que no van a desaparecer porque se les expulse de un lugar concreto. Simplemente se van a trasladar a otro, en unas condiciones personales y sociales todavía peores que las que tenían", han argumentado.
A juicio de la ONG, una ciudad como palma tiene y debe tener capacidad de gestionar situaciones de este tipo con algo más de responsabilidad que "entregarles un trozo de papel con la oferta de donde dormir dos noches".
- El supermercado asiático de los productos virales abre su segunda tienda en Palma: 'Tenemos todo lo que sale en TikTok
- Can Feliu, el penúltimo casal histórico de Palma que se convierte en un hotel de lujo
- Palma pierde otra de sus fiestas populares: Orgull Llonguet suspende Canamunt y Canavall
- Los vecinos de La Soledat reclaman rehabilitar Can Ribas: 'El problema no es el circo, sino que el barrio deje de degradarse y se empiece a actuar
- Así serán las viviendas de la antigua cárcel de Palma: 'colivings' entre 16 y 40 metros cuadrados para médicos, policías o investigadores
- Los 'sopars a la llesca' regresan con fuerza llenando la plaça d'en Coll: 'Esto es mucho más representativo para los palmesanos que La Patrona
- Los vecinos de Pere Garau denuncian el infierno de su barrio: 'La falta de árboles ha convertido las calles en un horno
- Un camión golpea un poste eléctrico junto a la Residencia de la Bonanova de Palma y genera alarma vecinal por el riesgo de caída