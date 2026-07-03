Canamunt y sa Calatrava unen sus fiestas por los bellasombras: "Palma está sufriendo una tala de árboles por todas partes"
Los dos 'cercavilas' confluyen para rendir homenaje a los ejemplares de la plaza Llorenç Villalonga, talados por el Ayuntamiento el pasado diciembre
Decenas de vecinos vestidos de verde reivindican la conservación del arbolado urbano en un acto que culmina con la lectura de un manifiesto frente a Can Alcover
Los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga, talados desde el pasado diciembre, se han convertido este viernes en el gran símbolo del inicio de las fiestas de sa Calatrava y de Canamunt. Ambos barrios han unido durante unos minutos sus respectivos 'cercavilas' para rendir homenaje a los históricos árboles y reclamar una mayor protección del patrimonio verde de Palma.
La comitiva de sa Calatrava ha arrancado sobre las 19.45 horas desde Can Alcover con unas 40 personas, muchas de ellas vestidas de verde y adornadas con ramas de árboles.
Media hora después ha partido desde la plaza Quadrado el pasacalles de Canamunt, con alrededor de 70 participantes, encabezado por la procesión de Sant Rescat, que lucía un cartel con el lema Only for residents ('Solo para residentes').
Entre los asistentes también destacaban camisetas con la inscripción Arboricidi bellaombres ('Arboricidio bellasombras') y la presencia del histórico Drac-Dragonera, conducido por un vecino en monociclo.
Un homenaje entre música y reivindicación
Ambos recorridos han confluido en Can Salat y han continuado juntos hasta Can Alcover, donde Maria Salom, vecina de sa Calatrava, ha leído un manifiesto en el que ha cargado contra la tala de los bellasombras y ha denunciado que "Palma está sufriendo una tala de árboles por todas partes". El texto ha recordado que aquellos ejemplares eran "guardianes del barrio" y ha reclamado que los árboles de la ciudad sean considerados patrimonio para evitar que puedan volver a ser eliminados "en circunstancias dudosas".
El manifiesto también ha criticado la gestión municipal de la polémica tala, ha vinculado la conservación del arbolado con la lucha contra el cambio climático y ha concluido con un deseo compartido por ambos barrios: "Que algún día los bellasombras vuelvan a su lugar".
Tras el acto reivindicativo, los dos cercavilas han retomado caminos distintos. Los vecinos de sa Calatrava han continuado hasta la plaza Llorenç Villalonga, escenario de la polémica tala, mientras que los de Canamunt han puesto rumbo a la plaza Llorenç Bisbal para continuar con el programa festivo.
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