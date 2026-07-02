Neus Truyol denuncia la "pasividad" de Jaime Martínez ante el desahucio del club de jubilados de Son Cladera
La portavoz de Més per Palma critica que el desalojo del local evidencia que la banca prioriza "los beneficios millonarios" por encima de las personas
Més per Palma ha cargado contra el alcalde de Palma, Jaime Martínez, por su "pasividad" tras el desahucio ejecutado este jueves en el club de la tercera edad La Cala, en Son Cladera, que ha dejado sin local a más de 350 jubilados del barrio.
La portavoz de la formación ecosoberanista en Cort, Neus Truyol, ha denunciado que "la banca vuelve a demostrar cuáles son sus prioridades: los beneficios millonarios, por encima de las personas", ha afirmado en alusión a la Fundació sa Nostra, que ha instado el desalojo judicial. Para Truyol, desalojar a una asociación de personas mayores es una decisión "injustificable" que deja claro "qué modelo defiende" la propiedad del inmueble.
La regidora ha centrado también sus críticas en la actuación del equipo de gobierno municipal. Según ha lamentado, el alcalde no ha hecho nada para evitar la pérdida de un espacio que considera básico para la vida social del barrio. "¿Y ante esta situación, qué ha hecho el alcalde Martínez? Absolutamente nada", ha denunciado.
"Pagan las consecuencias los más vulnerables"
Truyol ha acusado al primer edil de no haber movido "ni un dedo" para frenar el desahucio ni para defender un local que, en su opinión, cumple una función social esencial para la gente mayor de Son Cladera. A su juicio, esta actitud encaja en una forma de gobernar en la que el Ayuntamiento no se enfrenta ni a los bancos ni a los grandes intereses inmobiliarios.
"Su pasividad es una nueva muestra de que no planta cara ni a los bancos ni a los grandes intereses inmobiliarios, mientras las personas más vulnerables pagan las consecuencias", ha concluido la portavoz de Més per Palma.
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