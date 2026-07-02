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La Navidad irrumpe en el tórrido verano de Palma: Cort empieza a instalar las luces navideñas

La colocación de iluminación en la calle Rosselló i Cazador sorprende a vecinos de la zona de plaza Alexander Fleming cuando quedan más de cinco meses para las fiestas

Operarios municipales colocan las luces de Navidad en la calle Rosselló i Cazador.

Operarios municipales colocan las luces de Navidad en la calle Rosselló i Cazador. / DM

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Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

La Navidad ha empezado a asomarse a Palma en pleno verano. Operarios municipales ya han empezado a colocar el alumbrado navideño en la calle Rosselló i Cazador, en las inmediaciones de la plaza Alexander Fleming, una escena que ha causado sorpresa entre vecinos y transeúntes al producirse cuando apenas acaba de arrancar julio.

Las imágenes, de este miércoles, muestran a trabajadores subidos a plataformas elevadoras instalando las guirnaldas luminosas entre los árboles y el cableado de la calle, en una estampa poco habitual para estas fechas y que ha llamado la atención en una jornada plenamente veraniega.

Luces navideñas en torno a un árbol.

Luces navideñas en torno a un árbol. / DM

No es, sin embargo, la primera vez que el Ayuntamiento de Palma adelanta tanto estos trabajos. Ya en 2025, Cort inició muy pronto la colocación de la iluminación navideña con el argumento de que ese año se quería aumentar el número de luces y que, por tanto, era necesario empezar antes para llegar a tiempo al conjunto de la ciudad.

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Quejas vecinales en 2025

Aquel adelanto no evitó, sin embargo, las críticas posteriores. Cuando llegaron las fiestas navideñas, cinco meses después, hubo quejas en distintos barrios de Palma porque, pese a las promesas municipales, algunas zonas contaban con pocas luces y otras denunciaban directamente que se habían quedado sin iluminación navideña o con una presencia mucho menor de la esperada.

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