Finaliza el traspaso automático del saldo de la antigua Tarjeta Ciudadana de Palma a la nueva Tarjeta Única

El proceso de traspaso automático del saldo de la antigua Tarjeta Ciudadana a la nueva Tarjeta Única / Intermodal ha concluido con la transferencia completada a 173.643 personas, según ha informado este jueves el Ayuntamiento de Palma.

Con este balance, el 70,2% de los usuarios habituales de la antigua Tarjeta Ciudadana que todavía tenían saldo monedero pendiente ha recibido ya ese importe en su nuevo título de transporte. El 29,8% restante queda a la espera de alguna comprobación o gestión adicional para cerrar el proceso.

La transición se ha desarrollado de forma progresiva durante las últimas semanas y ha incluido el envío de 63.732 mensajes SMS y 69.274 correos electrónicos a aquellos usuarios cuyos datos de contacto constaban en los registros del Consorci de Transports de Mallorca.

Las personas que no hayan recibido ninguna comunicación podrán comprobar si el saldo se ha traspasado correctamente a través de la consulta habilitada en la web del TIB. En caso de que el importe no aparezca reflejado, deberán pedir cita previa en las oficinas de la EMT Palma para resolver la incidencia y activar el traspaso de manera manual.

El Ayuntamiento ha recordado además que, desde octubre de 2025, cuando arrancó la transición hacia la Tarjeta Única, un total de 201.744 personas han obtenido ya este nuevo título de transporte.

Aunque la mayor parte de los usuarios del transporte público de Palma y Mallorca ya disponen de la nueva tarjeta, la Tarjeta Única seguirá expidiéndose con normalidad tanto en las oficinas de la Estación Intermodal como en la red del CTM en Alcúdia, Inca y Manacor, además de los ayuntamientos de Calvià, Llucmajor y Marratxí y la Oficina de Atención al Usuario de la EMT Palma.

Pago con tarjeta bancaria

La implantación de la Tarjeta Única forma parte del proceso de integración tecnológica y tarifaria entre la EMT y el Consorci de Transports de Mallorca, con el objetivo de crear un sistema de transporte público más coordinado. En ese marco, el Ayuntamiento destaca también la reciente culminación de la instalación del sistema de pago con tarjeta bancaria en toda la flota de autobuses de la EMT.

Cort recuerda además que los titulares de la Tarjeta Única o de la Tarjeta Intermodal podrán seguir viajando gratis durante todo 2026, de acuerdo con los presupuestos de la EMT y con lo aprobado también por el Govern balear.