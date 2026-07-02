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Emaya investiga las causas del incendio de un camión de basura en la calle Jaume III de Palma

El fuego, declarado sobre las dos de la madrugada, afectó también a una batería de contenedores y a la cristalera de un local comercial

La incidencia ha provocado alteraciones en el tráfico y en varias líneas de la EMT mientras se retiraba el vehículo y se limpiaba la calzada

"Puede haber muchas hipótesis", apunta Llorenç Bauzá sobre las causas del siniestro

El camión de Emaya incendiado en Jaume III antes de ser trasladado.

El camión de Emaya incendiado en Jaume III antes de ser trasladado. / J. B.

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Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Emaya ha abierto una investigación para aclarar las causas del incendio declarado esta madrugada en uno de sus camiones de recogida de residuos cuando prestaba servicio en la avenida de Jaume III de Palma. El suceso ha obligado a cortar totalmente el tráfico en esta céntrica vía desde primera hora de la mañana y ha provocado también afecciones en distintas líneas de la EMT en uno de los ejes más transitados del centro.

El incendio se ha declarado hacia las dos de la madrugada en un camión de carga bilateral, un modelo que permite operar por ambos lados de la vía y que en ese momento estaba realizando la recogida en Jaume III. El presidente de Emaya, Llorenç Bauzá, ha explicado que por ahora no se puede plantear ninguna hipótesis sobre el origen del fuego.

"No sabemos aún las causas. Se investigarán", ha señalado Bauzá esta mañana en Jaume III, a donde ha acudido para informarse de lo ocurrido. "Aún no podemos plantear ninguna hipótesis de lo ocurrido, puede haber muchas. El camión es relativamente nuevo, con una revision pasada muy reciente. ¿Altas temperaturas? No lo sabemos", ha indicado el presidente de Emaya.

El vehículo ha quedado completamente calcinado.

El vehículo ha quedado completamente calcinado. / J. B.

Según ha detallado, el conductor fue el primero en reaccionar al detectar el incendio y trató de sofocar las llamas con un extintor. Poco después acudieron al lugar efectivos de Bomberos de Palma y de la Policía Local, que se hicieron cargo de la emergencia.

El fuego afectó también a una batería de contenedores y causó daños en la cristalera de un local comercial y en una persiana de una fachada. Los servicios jurídicos de Emaya trabajan ya con las compañías aseguradoras para resolver los desperfectos "lo antes posible", mientras los operarios de la empresa municipal han intervenido durante la mañana en la retirada de restos, la limpieza de la calzada y las aceras y la reposición de los contenedores dañados.

Recuperar la normalidad

El camión calcinado ha tenido que ser retirado con una plataforma, una operación que, junto a las tareas de limpieza, está provocando cortes de tráfico en Jaume III durante buena parte de la mañana. La previsión de Emaya era recuperar la normalidad antes de las 12.00 horas, una vez finalizados los trabajos en la zona.

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La incidencia ha tenido además impacto en la circulación de la EMT, ya que por Jaume III pasan numerosas líneas de autobús urbano. El incidente ha dejado a muchos vehículos sin poder salir de las paradas.

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