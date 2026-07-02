Emaya elimina 77 grafitis en Son Gotleu y recupera 270 metros cuadrados de fachadas
La empresa municipal ha actuado en 46 edificios durante una campaña intensiva de limpieza para mejorar la imagen del barrio
Emaya ha retirado un total de 77 grafitis en el barrio de Son Gotleu y ha recuperado 270 metros cuadrados de fachadas dentro de una campaña intensiva de limpieza puesta en marcha para mejorar el estado del espacio público y la imagen urbana de esta zona de Palma.
La intervención se ha llevado a cabo entre el 2 y el 22 de junio y se ha centrado en la calle Indalecio Prieto y las vías de su entorno, entre ellas Santa Florentina, Tomàs Rul·lan, la plaza Fra Joan Alcina, el paseo del Pic de Peñalara, el Camí de Son Gotleu y la plaza Orson Wells.
Hasta el momento, los operarios han actuado sobre 46 edificios, unos trabajos que, según el balance facilitado por la empresa municipal, permitieron recuperar cerca de 270 metros cuadrados de superficie cuando la campaña se encontraba ejecutada al 50%.
Para desarrollar el dispositivo, Emaya ha movilizado dos equipos de trabajo. Uno de ellos ha utilizado un furgón especializado en la eliminación de pintadas, equipado con los materiales necesarios para este tipo de actuaciones, mientras que el segundo ha empleado un sistema de limpieza mediante agua a presión. La empresa municipal explica que las técnicas utilizadas han variado en función del tipo de fachada y de las características de cada pintada, con el objetivo de eliminar los grafitis sin dañar las superficies.
Emaya ha señalado que esta campaña tendrá continuidad y se enmarca en las actuaciones que desarrolla de forma periódica en distintos barrios de Palma para reforzar la limpieza urbana, recuperar espacios degradados y mejorar el estado del entorno público.
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