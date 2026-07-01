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Los trabajadores de la Platja de Palma desisten del contencioso contra Cort y Mar de Mallorca

La Junta de Govern ha sido informada hoy de la retirada del procedimiento judicial presentado por la plantilla de unos 60 empleados

Turistas en la Platja de Palma.

Turistas en la Platja de Palma. / Manu Mielniezuk

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Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma ha sido informada este miércoles de la retirada del contencioso que los trabajadores de la Platja de Palma presentaron contra el Consistorio y contra su anterior empresa, Mar de Mallorca, por despido improcedente.

El conflicto queda así definitivamente desactivado después de que la nueva concesionaria del servicio, Marportsunbeach Mallorca, haya asumido la subrogación de la plantilla, integrada por alrededor de 60 trabajadores, que esta temporada han podido reincorporarse a sus puestos con normalidad.

Estos empleados se encargan de tareas de mantenimiento, jardinería, limpieza y explotación de las hamacas en la Platja de Palma, además de otros servicios vinculados al funcionamiento del litoral. La demanda se planteó cuando terminó la pasada temporada de baño y la plantilla denunció haberse quedado "en la calle y sin cobertura", pese a que los nuevos pliegos contemplaban la obligación de subrogar al personal.

Incertidumbre por el futuro

La incertidumbre sobre quién debía asumir su continuidad —el Ayuntamiento, la antigua concesionaria o la futura adjudicataria— llevó a los trabajadores a acudir a los tribunales. El comité de empresa alertó entonces de la angustia que vivían muchas familias ante la posibilidad de quedarse sin ingresos al arrancar la nueva temporada.

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Sin embargo, la situación cambió con la entrada en funcionamiento de la nueva adjudicataria y la incorporación efectiva de la plantilla, que ha conservado sus condiciones laborales. Ese giro ha llevado a los trabajadores a desistir del procedimiento judicial y suspender el juicio que estaba previsto.

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