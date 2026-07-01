Serralta celebra este sábado su sopar a la fresca con juegos, música y un taller de serigrafía

El barrio de Serralta celebrará este sábado 4 de julio una nueva edición de su sopar a la fresca, una cita vecinal que busca reforzar la convivencia y llenar de ambiente la plaza de Serralta durante la tarde y la noche. La convocatoria, impulsada por la asociación Som Serralta, se desarrollará entre las 19.00 y las 23.30 horas.

La organización anima a los vecinos a traer su propia cena y anuncia además una programación complementaria con juegos para niñas y niños, rifa solidaria, música y otras actividades pensadas para convertir la velada en una fiesta abierta al barrio.

Taller de serigrafía

Entre las propuestas previstas destaca un taller de serigrafía que se desarrollará durante el propio sopar a la fresca. Se estamparán camisetas o telas con el logo de la asociación y de Orgull Serraltí, por lo que se pide a los asistentes a acudir con una prenda o tela para llevársela serigrafiada.

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La cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palma y del Projecte d'Intervenció Comunitària de Ponent. "Trae tu cena y comparte un buen rato con tus vecinas y vecinos", resume la convocatoria lanzada por la asociación.