Palma organiza el dispositivo de seguridad para evitar "situaciones de colapso" durante el eclipse solar del 12 de agosto

El Ayuntamiento de Palma ha comenzado a reforzar el dispositivo especial previsto para el 12 de agosto, día en que tendrá lugar el eclipse total de sol, ante la previsión de una elevada afluencia de personas y con el objetivo declarado de evitar "posibles situaciones de colapso" durante esa jornada.

La Comisión de Protección Civil del Consistorio ha celebrado este miércoles una nueva reunión de trabajo para avanzar en la preparación del operativo, en el marco de la coordinación que Cort mantiene con distintas áreas municipales, administraciones y cuerpos de seguridad y emergencia.

Según ha informado el Ayuntamiento, el encuentro ha servido para seguir definiendo las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y para anticipar los problemas que puede provocar la gran concentración de personas que se espera tanto en la ciudad como en los principales puntos de observación del fenómeno astronómico.

Durante la reunión se han analizado los principales riesgos asociados al eclipse y las medidas que deberán adoptarse en materia de protección civil, movilidad, seguridad ciudadana y gestión de emergencias. El objetivo, según el Consistorio, es ofrecer una respuesta coordinada y eficaz que permita minimizar incidencias y evitar problemas de saturación en un día especialmente sensible.

Dispositivo

El Ayuntamiento ha subrayado que seguirá trabajando en la definición de un dispositivo que incluirá todas las medidas de seguridad, organización y regulación que sean necesarias para proteger a la ciudadanía, preservar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y evitar escenarios de riesgo o bloqueo.

En la reunión han participado el primer teniente de alcalde, Javier Bonet; el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá; el jefe de la Policía Local, Guillem Mascaró; el jefe de Bomberos Palma, Eder García; además de responsables municipales de Movilidad, Medio Ambiente y Función Pública, entre otros cargos técnicos y directivos.