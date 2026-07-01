Palma declara de interés municipal el Raïm Wine Fest 2026, que se celebrará el 24 de octubre

El Raïm Wine Fest Palma 2026 ya tiene fecha. La tercera edición del festival se celebrará el próximo 24 de octubre, entre las 12.00 y la 1.00 horas, y volverá a contar con la declaración de interés municipal aprobada este miércoles por la Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma.

La portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, ha destacado en rueda de prensa que Cort renueva así su apoyo a una cita impulsada por el Consell Regulador del Vi de la Terra de Mallorca, que en sus dos primeras ediciones reunió a miles de personas en el Parc de la Mar y se ha consolidado como una de las propuestas destacadas del calendario gastronómico y cultural de la ciudad.

La principal novedad de este año será la ampliación del recinto. Además del Parc de la Mar, el festival se extenderá por primera vez a Ses Voltes, con el objetivo de aumentar aforo y diversificar la programación.

El Ayuntamiento justifica la declaración de interés municipal por el carácter estratégico del evento, al considerar que promueve el consumo responsable, da visibilidad al producto local y contribuye a la dinamización social y económica de Palma. Cort también subraya el perfil familiar del festival, que volverá a incluir actividades dirigidas a públicos de diferentes edades.

Vino y conciertos

La edición de 2026 contará con la participación de 60 bodegas de Mallorca inscritas y amparadas por el Consell Regulador del Vi de la Terra de Mallorca. Junto a la oferta vinícola, el programa prevé talleres enogastronómicos con productos locales, conciertos en directo, actividades infantiles vinculadas a la cultura vitivinícola y catas experienciales centradas en el vino mallorquín.

El festival recuperará además el espacio "Mà a Mà", una de las propuestas mejor recibidas el año pasado. En este formato, panaderos y chefs de Palma reinterpretarán el llonguet en versiones clásicas e innovadoras, siempre acompañadas de vinos de Mallorca.

Con esta nueva edición, el Raïm Wine Fest afianza su presencia en Palma con una fórmula que combina promoción del vino mallorquín, gastronomía, música y actividades familiares, y que este año gana dimensión con su salto también a Ses Voltes.