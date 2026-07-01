Las fiestas de la Calatrava de Palma arrancarán con un homenaje a los bellasombras talados por Cort

El barrio de la Calatrava dará este viernes 3 de julio el pistoletazo de salida a sus fiestas de Sant Cristòfol 2026, que se prolongarán hasta el 12 de julio con un programa que arrancará con un homenaje a los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga talados por el Ayuntamiento de Palma esta legislatura, una actuación que provocó una fuerte contestación vecinal y ecologista.

El primer acto destacado será un cercavila que saldrá a las 19.45 horas de Can Alcover y recorrerá varias calles del barrio acompañado por los Xeremiers de s'Estació y una xaranga. A las 20.30 se unirá al cercavila de Canamunt, barrio que también celebra sus fiestas, y desembocará en un acto de homenaje y reivindicación de los bellasombras, con lectura de un manifiesto a cargo de Maria Salom. La organización ha pedido a los asistentes que participen con alguna prenda o elemento verde.

Cartel de las fiestas de la Calatrava que empiezan este viernes. / DM

El recorrido tendrá varios puntos señalados, entre ellos la plaça de Sant Jeroni, el entorno del árbol de Can Alcover y, sobre todo, la plaza Llorenç Villalonga, convertida en epicentro del mensaje de este inicio festivo por haber sido el lugar donde se talaron los 21 bellasombras. La jornada incluirá además la recuperación del histórico Drac-Dragonera, símbolo de la lucha vecinal y ecologista de los años 70 para preservar el islote.

Las fiestas continuarán el martes 7 de julio con una visita guiada bajo el título Històries d'oficis i fàbriques a la Calatrava i la Gerreria, con salida desde la biblioteca de Cort. El miércoles 8 llegará uno de los actos más populares, el Sopar a la Llesca en la plaza Llorenç Villalonga, de 19.00 a 23.00 horas, con música y ball de bot. Se trata de una iniciativa del Col.lectiu Brunzit que arranca este miércoles en la plaza d'en Coll.

El jueves 9 será el turno del pregón, en Can Alcover, a cargo de Pep Toni Rubio, además de unas palabras de Salvador Bonet y Toni Rotger, un tast de cremadillos y la proyección del corto Maria Enganxa de Lluís Ortas.

Fiesta infantil

El viernes 10 habrá misa y bendición de vehículos en la calle de Santa Fe, además de un sopar a la fresca en Dalt Murada, con montaje de mesas desde las 19.30 y actuación del grupo Calabruix a partir de las 20.00. El sábado 11 se celebrará una matinal de fiesta infantil en Can Alcover, con marionetas de Nacho y espectáculos de Gangu, Waha y Roc Clown.

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La clausura llegará el domingo 12 con un acto especial por los 50 años de MemoriAnys, en Dalt Murada y el bastió d'en Berard, con Calatrava Story, show final, encuentro de calatravins, calatravines y amigos del barrio, además de comida y ambiente festivo para cerrar diez días de programación.