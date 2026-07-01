Blindan con una verja el centro de salud de Son Gotleu para evitar que pernocten personas sin techo
La Conselleria de Salut instaló hace dos semanas el vallado a petición de la dirección del ambulatorio ante el crecimiento de un asentamiento en el porche del edificio
El Govern defiende la actuación por razones de "seguridad y salubridad"
La Conselleria de Salut del Govern balear instaló hace dos semanas una verja en torno al porche del centro de salud de Son Gotleu para impedir que personas sin techo se instalen y pernocten en ese espacio exterior. La intervención se llevó a cabo a petición de la dirección del propio centro ante el crecimiento en las últimas semanas de un pequeño asentamiento junto al edificio, con presencia de personas en situación de calle y también con problemas de adicciones.
Desde el IbSalut justifican la medida por motivos de "salubridad y seguridad" tanto para los profesionales sanitarios como para los usuarios que acuden al ambulatorio. Según argumentan, la presencia continuada de estas personas en el porche había derivado en acumulación de residuos y en un problema higiénico en el entorno inmediato del centro, además de generar preocupación por el uso del acceso y de los espacios anexos.
La decisión del Govern supone, en la práctica, aplicar una fórmula ya ensayada por el Ayuntamiento de Palma. En 2025, Cort instaló también una verja en la sede de Emaya de la calle Joan Maragall con un razonamiento muy similar: evitar que personas sin hogar durmieran en el portal del edificio alegando razones de seguridad y salubridad.
Ahora es la administración autonómica, también en manos del PP, la que recurre al mismo método para cerrar físicamente un espacio donde se estaba consolidando la presencia de sinhogarismo.
Con estas intervenciones las administraciones tratan de responder a una de las consecuencias de la emergencia habitacional que sufre Palma, la proliferación de asentamientos y situaciones de exclusión residencial en distintos puntos de la ciudad. Son Gotleu, en concreto, es uno de los barrios más vulnerables de la ciudad y también el más estigmatizado.
Desmantelamiento de asentamientos
El Ayuntamiento promete acciones contundentes contra la ocupación de espacios públicos por personas sin techo y después del desalojo de la antigua prisión promete desmontar "uno a uno" los asentamientos que existen en la ciudad, incluidas usurpaciones de edificios públicos y caravanas estacionadas en lugares indebidos. En ese sentido, la PAH ya ha anunciado que denunciará tanto al Ayuntamiento como al Govern, al considerar que sus políticas de vivienda y de gestión de la exclusión "criminalizan" la pobreza y vulneran derechos humanos.
La verja instalada ahora en el centro de salud de Son Gotleu es un paso más a la hora de blindar estos espacios públicos y desplazar a esas personas sin hogar a otros enclaves de la ciudad.
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