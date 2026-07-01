Bicipalma crecerá hacia Son Rapinya, Son Dureta, Can Pastilla y Ciutat Jardí con más bicicletas eléctricas

La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde a la fase III de Bicipalma, una ampliación del servicio público de bicicleta que prevé la instalación de 16 nuevas estaciones y la incorporación de 150 bicicletas eléctricas en nuevos barrios de la ciudad. Esta tipología sustituirá progresivamente a las bicicletas de pedales hasta que se electrifique por completo la flota.

La actuación supondrá una inversión de 750.000 euros y permitirá seguir extendiendo la red de Bicipalma hacia zonas que hasta ahora no contaban con este servicio. Según ha informado Cort, la SMAP iniciará en las próximas semanas los trabajos de instalación de las nuevas bases.

Los nuevos puntos darán servicio a Son Rapinya, Son Dureta, Son Armadams, sa Teulera, Son Castelló, sa Indioteria, Son Espanyol, Son Sardina, Son Cladera y Son Fuster, además de Cala Gamba, el Coll d'en Rabassa, Ciutat Jardí y Can Pastilla.

El Ayuntamiento enmarca esta actuación en el proceso de expansión y modernización de Bicipalma, que tendrá continuidad con la fase IV. Esta siguiente etapa contará con un presupuesto de 950.000 euros y permitirá prolongar la red hasta el Passeig Marítim y la Platja de Palma, reforzando así la conexión entre distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Una flota de 1.250 bicicletas

Con la entrada en funcionamiento de las fases III y IV, la previsión municipal es que Bicipalma alcance las 125 estaciones y una flota total de 1.250 bicicletas, consolidándose como una de las principales apuestas del Ayuntamiento en materia de movilidad sostenible.

La ampliación busca, según Cort, mejorar la conexión entre barrios y facilitar una alternativa de transporte cotidiano en más zonas de Palma, en un momento en que el sistema público de bicicleta sigue ganando peso dentro de la red de movilidad urbana.