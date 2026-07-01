ARCA critica el proyecto ganador para GESA por su "impacto visual" y las alteraciones previstas en el edificio de Ferragut

ARCA ha cargado contra el proyecto ganador del concurso para la rehabilitación del edificio de GESA y su entorno al considerar que introduce elementos de "fuerte impacto formal" que alteran la percepción del inmueble diseñado por José Ferragut y comprometen los valores patrimoniales del conjunto.

La entidad conservacionista, que participó como miembro del jurado encargado de seleccionar la propuesta, ha asegurado que valoró de forma más favorable el proyecto que finalmente quedó en segundo lugar, al entender que planteaba una intervención más discreta y respetuosa con el edificio y con su entorno. Según ARCA, aquella alternativa otorgaba todo el protagonismo a GESA y reservaba el resto de la parcela principalmente a una gran zona verde, con nuevas construcciones semisoterradas y adaptadas al desnivel natural del terreno.

En cambio, la propuesta ganadora, ACORD 440, despierta el rechazo de la asociación porque, a su juicio, incorpora una gran pérgola y un cubo de vidrio destinado a centro cultural. ARCA considera que la pérgola, por su dimensión y expresividad, desdibuja la silueta de GESA y establece una relación de subordinación inaceptable desde la óptica de la protección patrimonial.

Recreación del proyecto ganador para reformar GESA y su entorno. / Cort

La entidad también cuestiona el nuevo volumen acristalado previsto junto al edificio. Aunque reconoce que pretende transmitir ligereza y transparencia, sostiene que en realidad supone un cuerpo con un impacto visual notable y, además, plantea dudas en términos de sostenibilidad, especialmente por su comportamiento energético y por su adecuación a las condiciones climáticas de Palma.

ARCA expresa igualmente su preocupación por la intervención proyectada en el interior del inmueble, al considerar que no se ajusta a los niveles de protección previstos, sobre todo en lo que respecta a la planta baja y al futuro auditorio. A ello suma sus reservas sobre el tratamiento de la terraza superior, ante el riesgo de que acabe convertida en un espacio ocupado por toldos e instalaciones de restauración que desfiguren la imagen arquitectónica del edificio.

Otro de los puntos criticados es la solución prevista para mejorar la conexión entre la calle Joan Maragall y el vial marítimo. A juicio de la asociación, la propuesta resulta insuficiente para un espacio público de estas características y limita tanto su permeabilidad como su uso ciudadano.

Un espacio "excesivamente duro"

La entidad también se muestra contraria al aparcamiento subterráneo proyectado, al entender que puede hipotecar la posibilidad de crear una verdadera zona verde de calidad. Por ello, reclama que se atiendan las observaciones recogidas en el acta del jurado para evitar que el entorno de GESA acabe convertido en un espacio "excesivamente duro", cuando, en su opinión, el verde debería ser el auténtico protagonista por su función ambiental, paisajística y de confort climático.

ARCA defiende que cualquier actuación sobre GESA debería regirse por criterios de mínima intervención y de respeto a la integridad formal, volumétrica y perceptiva tanto del edificio como del conjunto del centro histórico de Palma. Con ese planteamiento, marca distancias con el proyecto impulsado por el Ayuntamiento y reabre el debate sobre el alcance de la futura transformación de uno de los inmuebles más emblemáticos del frente marítimo de Palma.