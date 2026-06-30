El supermercado asiático de los productos virales abre su segunda tienda en Palma: "Tenemos todo lo que sale en TikTok"

El supermercado asiático Xi Duo Duo continúa creciendo en Palma. Apenas tres meses después de inaugurar su primer establecimiento, han abierto una segunda tienda en el número 31 de la calle Pascual Ribot con una propuesta que combina los alimentos tradicionales de Asia con los productos virales que triunfan en las redes sociales. "Estamos especializados en todo lo que sale por TikTok", resume la propietaria, Chaomei.

Productos de China, Corea del Sur, Japón, Tailandia, Filipinas y Vietnam

El nuevo establecimiento cuenta con 450 metros cuadrados y reúne productos procedentes de China, Corea del Sur, Japón, Tailandia, Filipinas y Vietnam. Entre sus artículos más llamativos destacan los helados con forma de fruta, las gelatinas que imitan frutas reales, los vasos coreanos virales y otros alimentos convertidos en tendencia en internet.

A ellos se suman frutas exóticas, bollería y pastelería asiática, carnes, pescados, gyozas, tofu, verduras orientales y otros ingredientes habituales de la gastronomía del continente.

Helados con forma de fresa y arándanos. / DM

Apertura en Mallorca

La apertura tiene un significado especial para Chaomei. Llegó a España con apenas nueve años y recuerda que abrir un supermercado asiático era un sueño que entonces parecía inalcanzable. "A nivel personal es una satisfacción muy grande poder cumplir una de las metas que tenía desde niña", explica.

El proyecto, además, tiene un marcado carácter familiar. "Pienso sobre todo en mis hijos, que se han criado aquí y que el día de mañana podrán tener un nombre y ser reconocidos como comerciantes", afirma.

Gran acogida en Palma

El crecimiento del negocio también responde a la acogida que ha tenido entre los vecinos. "La gente de la zona nos lo pedía y ha sido una decisión muy bien aceptada", asegura la empresaria.

La intención pasa por consolidar un negocio familiar y, al mismo tiempo, acercar la cultura asiática al público mallorquín a través de la alimentación. "Siempre quise abrir un supermercado de estas características para fusionar ambas culturas y dejar un negocio para mis hijos", resume.

Novedades cada semana

Las galletas de Shin Chan, los productos de One Piece y otros artículos inspirados en populares animes comparten protagonismo con los alimentos virales de TikTok en las estanterías del nuevo supermercado, que aseguran que cada semana habrá novedades. Una oferta que refleja el creciente interés que despierta la gastronomía y la cultura asiática en Mallorca, donde cada vez son más los consumidores que buscan sabores, dulces y productos que hasta hace pocos años solo podían encontrarse en sus países de origen.