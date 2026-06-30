Negueruela da el paso y optará a ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Palma en 2027

Iago Negueruela ha anunciado este martes que se presentará a las primarias del PSOE para convertirse en el candidato socialista a la alcaldía en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027. El actual secretario general de la Agrupación Socialista de Palma ha hecho pública su decisión a través de un vídeo difundido en redes sociales, en el que utiliza el llonguet, panecillo típico de Palma, como hilo conductor para exponer los principales problemas que, a su juicio, arrastra la ciudad.

"Me presento con fuerza, ganas e ilusión para transformar y mejorar nuestra ciudad. Es una ciudad maravillosa, que tiene muchísimos problemas que se han acumulado y han crecido en los últimos tres años", afirma Negueruela en el vídeo de lanzamiento de su candidatura en el que plantea una alternativa a la gestión de Jaime Martínez al frente del Consistorio.

Salvo sorpresa, el socialista será el único que concurrirá a las primarias pese a que en el PSOE de Palma hay un sector crítico que el año pasado ya le plantó cara. De hecho una representante de esta corriente, la regidora Angélica Pastor, ha animado este martes a los militantes a que se presenten a este proceso "sin complejos y sin depender de bendiciones previas".

Entre las prioridades que señala figura en primer lugar la vivienda, que define como una de las cuestiones clave para Palma. El dirigente socialista sostiene que el acceso a una casa se ha convertido en uno de los principales problemas de los residentes, en un contexto en el que, según denuncia, los alquileres siguen subiendo y la oferta de pisos en venta queda fuera del alcance de buena parte de la población local.

Negueruela sitúa también entre los retos principales la movilidad, con un modelo que llegue a todos los barrios, y la sostenibilidad, apostando por más plazas con sombra y patios escolares más verdes. A ello suma la necesidad de avanzar en barrios más limpios y seguros.

Una "vida plena" en la ciudad

El dirigente socialista defiende además una ciudad que tenga más en cuenta a los trabajadores. "La gente que trabaja en Palma tiene que poder tener una vida plena en su ciudad, tienen que poder vivir de su salario, cosa que hoy no pasa", sostiene.

Junto a ello, Negueruela plantea la necesidad de apostar por "un modelo diferente" para Palma y advierte de que la ciudad no puede depender únicamente de un turismo que, en su opinión, cada vez genera más saturación. En su discurso, también reivindica una Palma abierta e integradora, que sitúe en el centro a los residentes.