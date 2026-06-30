Denuncian la proliferación de coches abandonados en Pere Garau y piden a Cort "acelerar" con la ORA

La plataforma Flipau amb Pere Garau ha denunciado la proliferación de coches abandonados en el barrio y ha reclamado al Ayuntamiento de Palma una campaña urgente de retirada para evitar que estos vehículos permanezcan durante meses ocupando espacio público en una zona ya muy castigada por la falta de aparcamiento. En este sentido, los vecinos reclaman al Consistorio que "acelere" en la ampliación de la ORA prevista este 2026.

La entidad vecinal lamenta la "impunidad" con la que, a su juicio, se mantiene esta situación y acusa a Cort de inacción ante un problema que no solo degrada el paisaje urbano, sino que además resta plazas de estacionamiento en un barrio con alta densidad de población y un déficit crónico de aparcamiento.

La plataforma recuerda que, en Palma, un vehículo no puede permanecer estacionado en el mismo lugar más de diez días consecutivos. Superado ese plazo, el propietario dispone de 48 horas para retirarlo y, en caso contrario, puede actuar la grúa municipal. Sin embargo, sostiene que hay coches notificados al Ayuntamiento que siguen en la calle desde hace meses. Como ejemplo, cita un vehículo en Bartomeu Torres, 65, que asegura que ya aparecía en febrero de 2026 en imágenes de Google Maps, y otro en Bisbe Cabanelles, 6, que permanece estacionado y cubierto de excrementos de paloma.

Según Flipau amb Pere Garau, esta situación tiene un impacto directo en el día a día del barrio. Por un lado, reduce aún más la ya escasa oferta de aparcamiento para los residentes. Por otro, contribuye a la degradación del entorno urbano y a una imagen de suciedad y abandono en las calles.

Una de las nuevas máquinas de la ORA instaladas en el barrio. / Flipau amb Pere Garau

Junto a la retirada de estos vehículos, la plataforma pide al Ayuntamiento que acelere la puesta en marcha de la zona ORA en Pere Garau. Recuerda que el alcalde, Jaime Martínez, anunció en el Debate del Estado de la Ciudad del 9 de junio de 2025 que la ampliación de la zona azul a nuevos barrios llegaría durante el segundo semestre de ese año. Los parquímetros ya están instalados en Pere Garau, por lo que la entidad reclama ahora que se active cuanto antes.

Rotación de vehículos

A juicio de la plataforma, la implantación de la ORA ayudaría a aumentar la rotación de vehículos, aliviar la presión sobre el aparcamiento y facilitar el acceso al Mercado de Pere Garau. También sostiene que permitiría liberar espacio ocupado por coches abandonados o por vehículos vinculados a talleres legales e ilegales, además de incentivar el uso del transporte público.

La entidad recuerda, además, que el coste previsto para los residentes sería de 24 euros al año por vehículo, y defiende que la medida podría mejorar de forma notable la movilidad diaria en uno de los barrios más densamente poblados del Eixample de Palma.