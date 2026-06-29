Palma pierde otra de sus fiestas populares: Orgull Llonguet suspende Canamunt y Canavall

Otra fiesta popular se cae del calendario palmesano este 2026. Orgull Llonguet ha anunciado que este septiembre no organizará las fiestas de Canamunt y Canavall, una de las celebraciones populares más multitudinarias y reconocibles de Ciutat. El colectivo, nacido con la vocación de reivindicar la cultura popular y promover fiestas alternativas, ha justificado en un comunicado la suspensión por la falta de participación vecinal, dificultades económicas y la ausencia de apoyo por parte del Ayuntamiento.

La entidad recuerda que cuando nació tenía una misión muy clara: "hacer pueblo en Ciutat". Tras reivindicar el malnom de llonguet y apostar por unas fiestas participativas de Sant Sebastià, Orgull Llonguet decidió en 2015 poner en marcha Canamunt y Canavall como una fiesta de verano ligada a una historia poco conocida de Palma. "Canamunt i Canavall no es una batalla de agua, es la historia de Ciutat", subraya el colectivo.

El colectivo sostiene que para sacar adelante esta celebración necesita tres elementos básicos: gente implicada, recursos económicos y ayuda del Ayuntamiento de Palma o, al menos, "un mínimo de interés". Según denuncia, desde hace dos o tres años reunir esas condiciones se ha vuelto cada vez "más difícil".

Orgull Llonguet vincula esa pérdida de fuerza al encarecimiento de la vida en Palma y a la erosión del tejido comunitario. "Es dificil tener comunidad cuando los 'llonguets' ya no nos podemos permitir vivir en Palma", afirma el comunicado, que también lamenta que cada vez cueste más levantar 'colles' y sostener un modelo festivo basado en la participación vecinal. El colectivo carga además contra unas instituciones que, a su juicio, están "más preocupadas por vender la ciudad que por apoyar a las asociaciones que sí trabajan para hacer tejido".

En este sentido, recuerda a otros colectivos que también han denunciado esa falta de apoyo como asociaciones vecinales, las colles de dimonis, Ben Amics o el bar Flexas.

"La fiesta ya no nos representa"

La organización reconoce que, en estas condiciones, la fiesta "pierde su esencia y se desvirtúa". "Hemos llegado a un punto donde sentimos que la fiesta ya no nos representa", señala el texto. Por ello, anuncian que este año dan "un paso atrás" para poder "continuar adelante", con la intención de parar, repensar y reorganizar el proyecto.

La cancelación de Canamunt y Canavall se suma así a otras renuncias recientes en el panorama festivo y cultural de Palma. Ben Amics decidió no organizar la fiesta del Orgullo tras romper con el Ayuntamiento, mientras que el Flexas también ha dejado atrás su tradicional celebración del Parc de la Mar.