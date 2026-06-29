Martínez defiende el trabajo "escrupuloso" en la contratación del Orgullo tras la denuncia de Ben Amics
El primer edil ha situado las celebraciones de este fin de semana en la normalidad y ha negado que haya habido algún desencuentro
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha señalado el derecho de Ben Amics a denunciar lo que considere que se ha hecho erróneamente en la contratación de los eventos del Orgullo, aunque ha defendido el trabajo "escrupuloso" de los servicios y los técnicos municipales.
"Está muy bien hecho por parte de Ben Amics denunciar todo lo que consideren que está mal hecho, y estoy convencido de que los servicios jurídicos, los técnicos y los responsables políticos lo han hecho escrupulosamente, como siempre lo han hecho", ha afirmado a preguntas de los medios tras presentar el anteproyecto de transformación de la antigua prisión en una solución habitacional para profesionales.
El primer edil ha situado las celebraciones del Orgullo LGTBI de este fin de semana en la normalidad y ha negado que haya habido algún desencuentro con Ben Amics, entre otras cuestiones, porque nunca han pedido reunirse con él.
Jaime Martínez se ha puesto a disposición de "todos los que quieran construir una Palma diversa, unida, próspera, moderna y de futuro".
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