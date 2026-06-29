Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abonos RCD MallorcaViviendas Antigua CárcelSes FontanellesEl Tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Martínez defiende el trabajo "escrupuloso" en la contratación del Orgullo tras la denuncia de Ben Amics

El primer edil ha situado las celebraciones de este fin de semana en la normalidad y ha negado que haya habido algún desencuentro

Manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en su llegada a la plaza de Cort.

Manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en su llegada a la plaza de Cort. / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha señalado el derecho de Ben Amics a denunciar lo que considere que se ha hecho erróneamente en la contratación de los eventos del Orgullo, aunque ha defendido el trabajo "escrupuloso" de los servicios y los técnicos municipales.

"Está muy bien hecho por parte de Ben Amics denunciar todo lo que consideren que está mal hecho, y estoy convencido de que los servicios jurídicos, los técnicos y los responsables políticos lo han hecho escrupulosamente, como siempre lo han hecho", ha afirmado a preguntas de los medios tras presentar el anteproyecto de transformación de la antigua prisión en una solución habitacional para profesionales.

El primer edil ha situado las celebraciones del Orgullo LGTBI de este fin de semana en la normalidad y ha negado que haya habido algún desencuentro con Ben Amics, entre otras cuestiones, porque nunca han pedido reunirse con él.

Noticias relacionadas y más

Jaime Martínez se ha puesto a disposición de "todos los que quieran construir una Palma diversa, unida, próspera, moderna y de futuro".

TEMAS

  • Trabajo
  • Palma
  • Jaime Martínez
  • LGTBI
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las obras de los últimos 300 metros del nuevo murete de la Playa de Palma para frenar el avance de la arena se cuelan en plena temporada turística
  2. Un cine extinguido, una antigua escuela de música, una mezquita y una iglesia evangélica: el carrer del Regal, la calle donde Son Gotleu aprendió a organizarse
  3. Transformación de GESA y la fachada marítima de Palma: 76 millones de euros y obras terminadas en 2029
  4. Can Feliu, el penúltimo casal histórico de Palma que se convierte en un hotel de lujo
  5. El 'reggaeton' invade las playas de Palma en la noche de Sant Joan: «Vamos a bailar hasta el amanecer»
  6. Los vecinos de Pere Garau denuncian el infierno de su barrio: 'La falta de árboles ha convertido las calles en un horno
  7. Un edificio 'vítreo' de dos alturas emergerá junto a GESA: 'Será similar a la pirámide del Louvre
  8. Los vecinos de Ses Veles rechazan el proyecto de reforma de GESA y su entorno: "Solo veremos hormigón"

Así serán las viviendas de la antigua cárcel de Palma: 'colivings' entre 16 y 40 metros cuadrados para médicos, policías o investigadores

Los vecinos de La Soledat reclaman rehabilitar Can Ribas: "El problema no es el circo, sino que el barrio deje de degradarse y se empiece a actuar"

Monti-sion Solidària reúne a más de 250 personas en su tradicional cena de verano en Son Ripoll

Monti-sion Solidària reúne a más de 250 personas en su tradicional cena de verano en Son Ripoll

Un camión golpea un poste eléctrico junto a la Residencia de la Bonanova de Palma y genera alarma vecinal por el riesgo de caída

Un camión golpea un poste eléctrico junto a la Residencia de la Bonanova de Palma y genera alarma vecinal por el riesgo de caída

Denuncian que el futuro aparcamiento subterráneo de Gesa "agravará el colapso" de Palma

Denuncian que el futuro aparcamiento subterráneo de Gesa "agravará el colapso" de Palma

Los pescadores de Palma honran a Sant Pere con la tradicional procesión marítima

Los pescadores de Palma honran a Sant Pere con la tradicional procesión marítima

De Can Bordoy a Can Oleza: Palma brinda sus históricos casales al turismo

De Can Bordoy a Can Oleza: Palma brinda sus históricos casales al turismo

Can Feliu, el penúltimo casal histórico de Palma que se convierte en un hotel de lujo

Tracking Pixel Contents