Iago Negueruela 'cocina' su candidatura a la alcaldía de Palma: "¿Cómo se hace un buen llonguet?"

Iago Negueruela está 'cocinando' su candidatura a alcalde de Palma por el PSOE. En una serie de videos en Instagram, el socialista anticipa lo que será oficial este martes: su presentación al proceso de primarias para aspirar al Ayuntamiento de Palma en las elecciones municipales de 2027. Salvo sorpresa, será el único candidato que dé este paso.

"¿Cómo se hace un buen llonguet?", pregunta en uno de los videos Negueruela a Tolo, propietario del emblemático bar Plata, a pocos metros del Consistorio. "Lo más importante es tener buenos ingredientes", le responde el restaurador, al tiempo que expresa su preferencia por el camaiot.

En otro video aparece una sucesión de imágenes de ingredientes con los que hacer un 'llonguet' en diversos enclaves de la ciudad con un texto final: "Algo se está cocinando en Palma".

Era un secreto a voces que Negueruela sería el candidato del PSOE a la alcaldía desde que el año pasado se convirtió en el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, pero faltaba la confirmación oficial.

Tranquilidad en el sector crítico

El actual portavoz del grupo socialista en el Parlament y mano derecha de Francina Armengol en el Govern balear la pasada legislatura, asumirá el desafío de arrebatar el Ayuntamiento de Palma al actual alcalde, Jaime Martínez, que aspirará a un segundo mandato.

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Todo apunta a que el gallego será el único candidato en el proceso de primarias pese a que en el PSOE de Palma hay un sector crítico que el año pasado ya le plantó cara. Una vez confirmado, presentará al equipo que le acompañará en la carrera hacia el Consistorio.