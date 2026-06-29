Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abonos RCD MallorcaViviendas Antigua CárcelSes FontanellesEl Tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Iago Negueruela 'cocina' su candidatura a la alcaldía de Palma: "¿Cómo se hace un buen llonguet?"

El socialista se presentará a las primarias del PSOE para tratar de recuperar el Ayuntamiento en las elecciones municipales de 2027

Iago Negueruela presentará este martes su candidatura a Palma.

Iago Negueruela presentará este martes su candidatura a Palma. / Guillem Bosch

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Iago Negueruela está 'cocinando' su candidatura a alcalde de Palma por el PSOE. En una serie de videos en Instagram, el socialista anticipa lo que será oficial este martes: su presentación al proceso de primarias para aspirar al Ayuntamiento de Palma en las elecciones municipales de 2027. Salvo sorpresa, será el único candidato que dé este paso.

"¿Cómo se hace un buen llonguet?", pregunta en uno de los videos Negueruela a Tolo, propietario del emblemático bar Plata, a pocos metros del Consistorio. "Lo más importante es tener buenos ingredientes", le responde el restaurador, al tiempo que expresa su preferencia por el camaiot.

En otro video aparece una sucesión de imágenes de ingredientes con los que hacer un 'llonguet' en diversos enclaves de la ciudad con un texto final: "Algo se está cocinando en Palma".

Era un secreto a voces que Negueruela sería el candidato del PSOE a la alcaldía desde que el año pasado se convirtió en el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, pero faltaba la confirmación oficial.

Tranquilidad en el sector crítico

El actual portavoz del grupo socialista en el Parlament y mano derecha de Francina Armengol en el Govern balear la pasada legislatura, asumirá el desafío de arrebatar el Ayuntamiento de Palma al actual alcalde, Jaime Martínez, que aspirará a un segundo mandato.

Noticias relacionadas

Todo apunta a que el gallego será el único candidato en el proceso de primarias pese a que en el PSOE de Palma hay un sector crítico que el año pasado ya le plantó cara. Una vez confirmado, presentará al equipo que le acompañará en la carrera hacia el Consistorio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Palma
  • llonguet
  • Iago Negueruela
  • PSOE
  • Ayuntamiento de Palma
Añádenos en Google
  1. Las obras de los últimos 300 metros del nuevo murete de la Playa de Palma para frenar el avance de la arena se cuelan en plena temporada turística
  2. Un cine extinguido, una antigua escuela de música, una mezquita y una iglesia evangélica: el carrer del Regal, la calle donde Son Gotleu aprendió a organizarse
  3. Transformación de GESA y la fachada marítima de Palma: 76 millones de euros y obras terminadas en 2029
  4. Can Feliu, el penúltimo casal histórico de Palma que se convierte en un hotel de lujo
  5. El 'reggaeton' invade las playas de Palma en la noche de Sant Joan: «Vamos a bailar hasta el amanecer»
  6. Los vecinos de Pere Garau denuncian el infierno de su barrio: 'La falta de árboles ha convertido las calles en un horno
  7. Un edificio 'vítreo' de dos alturas emergerá junto a GESA: 'Será similar a la pirámide del Louvre
  8. Los vecinos de Ses Veles rechazan el proyecto de reforma de GESA y su entorno: "Solo veremos hormigón"

Iago Negueruela 'cocina' su candidatura a la alcaldía de Palma: "¿Cómo se hace un buen llonguet?"

Iago Negueruela 'cocina' su candidatura a la alcaldía de Palma: "¿Cómo se hace un buen llonguet?"

Palma pierde otra de sus fiestas populares: Orgull Llonguet suspende Canamunt y Canavall

Palma pierde otra de sus fiestas populares: Orgull Llonguet suspende Canamunt y Canavall

Martínez defiende el trabajo "escrupuloso" en la contratación del Orgullo tras la denuncia de Ben Amics

Martínez defiende el trabajo "escrupuloso" en la contratación del Orgullo tras la denuncia de Ben Amics

Así serán las viviendas de la antigua cárcel de Palma: 'colivings' entre 16 y 40 metros cuadrados para médicos, policías o investigadores

Los vecinos de La Soledat reclaman rehabilitar Can Ribas: "El problema no es el circo, sino que el barrio deje de degradarse y se empiece a actuar"

Monti-sion Solidària reúne a más de 250 personas en su tradicional cena de verano en Son Ripoll

Monti-sion Solidària reúne a más de 250 personas en su tradicional cena de verano en Son Ripoll

Un camión golpea un poste eléctrico junto a la Residencia de la Bonanova de Palma y genera alarma vecinal por el riesgo de caída

Un camión golpea un poste eléctrico junto a la Residencia de la Bonanova de Palma y genera alarma vecinal por el riesgo de caída

Denuncian que el futuro aparcamiento subterráneo de Gesa "agravará el colapso" de Palma

Denuncian que el futuro aparcamiento subterráneo de Gesa "agravará el colapso" de Palma
Tracking Pixel Contents