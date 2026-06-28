La comunidad pesquera de Palma ha celebrado este sábado la festividad de Sant Pere, patrón de los pescadores, con una jornada marcada por la tradicional procesión marítima, la ofrenda floral en recuerdo de los profesionales fallecidos durante el último año y los actos de convivencia organizados en el Moll de Pescadors.

La celebración ha comenzado por la tarde con una procesión terrestre desde la iglesia de Santa Creu hasta el Moll de Pescadors, acompañada por un grupo de xeremiers. Posteriormente, se ha oficiado una misa de campaña en honor a Sant Pere en el propio muelle.

El acto central de la jornada ha sido la procesión marítima, en la que las embarcaciones de pesca del puerto de Palma han acompañado la imagen del patrón por la bahía. La embarcación N'Alegria ha ejercido como barco porteador de la imagen durante el recorrido, que ha concluido con una ofrenda floral en memoria de los pescadores fallecidos en el último año. Tras la procesión por mar, la imagen de Sant Pere ha regresado en procesión hasta la iglesia de Santa Creu.

Los pescadores de Palma honran a Sant Pere con la tradicional procesión marítima / @Agricultura GOIB

Los actos han continuado con el tradicional sopar a la fresca y la revetla marinera celebrados en el Moll de Pescadors, amenizados por la actuación musical del grupo The Ramonells. A la velada han asistido el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, junto con representantes del sector pesquero y otras autoridades.

La programación de las fiestas de Sant Pere continuará el próximo lunes con una misa solemne en la iglesia de Santa Creu, a la que está prevista la asistencia de la presidenta del Govern, Margalida Prohens. Posteriormente se celebrará la tradicional comida de hermandad para autoridades y pescadores jubilados y, ya por la noche, el Moll de Pescadors acogerá la Nit d'Havaneres arran de mar, con la participación de la coral de la asociación de vecinos de Son Dameto bajo la dirección de Francesc Bonnín, poniendo el broche final a las celebraciones.