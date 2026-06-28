Monti-sion Solidària reúne a más de 250 personas en su tradicional cena de verano en Son Ripoll

La Fundación Monti-sion Solidària (FMS) celebró este sábado su tradicional cena de verano en la finca Son Ripoll, en Palma, un encuentro que reunió a más de 250 personas entre voluntarios, colaboradores y benefactores de la entidad.

Durante el acto, la fundación rindió homenaje a las personas y entidades que han apoyado su labor a lo largo del último año y dio la bienvenida a los nuevos voluntarios que se incorporan al proyecto. La cita constituye uno de los principales encuentros anuales de la organización y sirve para reconocer la implicación de quienes contribuyen al desarrollo de sus programas sociales.

Una entidad sin ánimo de lucro

Monti-sion Solidària es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la atención de personas en situación de vulnerabilidad social. Su actividad abarca desde el reparto de alimentos, ropa infantil, cestas para bebés, juguetes y material escolar hasta iniciativas de acompañamiento a personas mayores, ludoteca y formación.

La fundación también desarrolla programas de asesoramiento jurídico y social, además de proyectos relacionados con la salud, como los servicios de salud visual y salud bucodental, con el objetivo de ofrecer una atención integral a las personas que atiende.

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La entidad mantiene su actividad durante todo el año gracias al trabajo de su red de voluntariado y a la colaboración de particulares, empresas e instituciones que respaldan sus iniciativas solidarias.