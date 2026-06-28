Denuncian que el futuro aparcamiento subterráneo de Gesa "agravará el colapso" de Palma

La plataforma Vinanants Mallorca ha denunciado este domingo que el futuro aparcamiento subterráneo que se construirá con la remodelación del edificio Gesa de Palma "agravará el colapso circulatorio" en la ciudad.

En un comunicado publicado este domingo, la entidad ciudadana ha denunciado que "cuantas más facilidades se den al coche", más aparecen, y si el gobierno municipal hace efectiva la construcción del aparcamiento envía "una invitación directa a saturar aún más los accesos de la ciudad".

La plataforma ha detallado que con una población que ha crecido en dos décadas y que se satura aún más en verano con el turismo, "seguir gobernando a golpe de asfalto y aparcamiento solo sirve para multiplicar los problemas de atascos crónicos".

"Desde Vianants Mallorca exigimos que se invierta en la mejora del transporte público, que se proteja el bienestar y la movilidad saludable de la población", ha indicado la asociación.