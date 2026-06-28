Un camión golpea un poste eléctrico junto a la Residencia de la Bonanova de Palma y genera alarma vecinal por el riesgo de caída

Un vehículo industrial de grandes dimensiones ha provocado importantes daños en un poste de hormigón que sostiene una línea eléctrica, situado frente a la salida de la Residencia de la Bonanova, en la calle Francesc Vidal i Sureda de Palma.

A consecuencia del accidente, que se produjo el 21 de junio, según lo vecinos, el poste presenta una fractura completa del hormigón y permanece en pie únicamente gracias a la armadura de acero de su interior. Esta situación ha despertado la preocupación de los residentes, ya que el poste se encuentra junto a la parada de autobús de la residencia del IMAS y en una acera por la que transitan diariamente numerosos peatones.

Fractura completa del poste de hormigón tras el impacto del camión / B.T.S

El riesgo, según los vecinos denunciantes, se ve agravado por el hecho de que los cables que soportan el poste ejercen tracción en una única dirección, lo que incrementa la posibilidad de que la estructura termine cediendo por completo. Además, a escasos centímetros existe un segundo poste que sostiene un gran número de líneas eléctricas y de telecomunicaciones, detallan. Y en caso de colapso del primero, podría verse afectado el conjunto del tendido.

Los vecinos también destacan la escasa anchura de la acera en ese punto, donde coinciden dos postes de hormigón, una papelera, una farola con espejo de tráfico, una señal de paso de peatones y la propia marquesina de la parada de autobús. Esta acumulación de elementos obliga a los peatones a sortear obstáculos en un espacio muy reducido.

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Ante esta situación, los residentes confían en que los servicios competentes actúen con rapidez para evaluar el estado del poste y proceder, evitando así un posible accidente en una zona especialmente transitada del barrio de la Bonanova.