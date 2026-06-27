Cuatro empresas optan al concurso para mejorar los accesos al Castillo de Bellver de Palma y reforestar el bosque

Cuatro empresas optan al concurso del Ayuntamiento de Palma para mejorar los accesos al Castillo de Bellver, principalmente su carretera de acceso y su aparcamiento, sus caminos perimetrales y realizar los trabajos de reforestación y mejora del bosque, que se encuentra en la fase final de su proceso de adjudicación.

Según la documentación de la licitación en curso, las empresas son, en primer lugar, Atfortis, compañía española de servicios medioambientales, obra civil y gestión forestal fundada en 2002 y que opera principalmente en Andalucía. La segunda empresa es Eulen, gigante español que trabaja en prácticamente todos los sectores, con divisiones específicas de obras públicas y gestión forestal. En tercer lugar, concurre al concurso la empresa familiar mallorquina Logística Urbana Ambiental, que formará una UTE con Vopsa, de la misma propiedad, centrada en las obras públicas y servicios urbanos. Y finalmente concurre a la licitación la compañía ibicenca Hermanos Parrot, fundada en 1979 y que recientemente ha ganado el concurso para construir la nueva rotonda de la carretera de Sóller a la altura de Son Castelló y la ITV.

La carretera de acceso al Castillo de Bellver está muy deteriorada / Miguel Vicens

El proyecto, aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma el pasado 28 de enero, y que salió a licitación en marzo, cuenta con un presupuesto 3.184.470 euros, un importe del que 2.000.000 de euros se financiarán a través de fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Y está dividido en dos lotes. El primero, con un plazo de ejecución de 12 meses, incluye la remodelación de la zona de aparcamiento y la mejora de su acceso, la implantación de una nueva red de hidrantes para mejorar la respuesta en caso de incendio, la renovación del carrer de Bellver, la vía principal de acceso al castillo, cuyo asfalto está muy deteriorado, así como la mejora de los caminos perimetrales del bosque, favoreciendo la conexión del entorno forestal con la ciudad.

El segundo, con un plazo de ejecución de 18 meses, está destinado a la recuperación del medio natural de la zona forestal de Bellver, con actuaciones centradas en la restauración ambiental y ecológica, la recuperación de infraestructuras existentes y la mejora ambiental del conjunto del entorno forestal.