La Autoridad Portuaria de Baleares amplía la concesión del Real Club Náutico de Palma por un periodo de 20 años

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha acordado la ampliación del plazo y la prórroga de la concesión del Real Club Náutico de Palma por un periodo de 20 años , en ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB), del 11 de noviembre de 2025, y una vez completados todos los trámites e informes preceptivos exigidos por la normativa vigente.

Con este acuerdo, la Autoridad Portuaria culmina un procedimiento complejo que se ha desarrollado durante los últimos años y que ha requerido la intervención de distintos órganos consultivos y administrativos, informa la entidad portuaria. La resolución aprobada responde al compromiso de la entidad con el cumplimiento de las resoluciones judiciales, la seguridad jurídica y la estabilidad en la gestión de las instalaciones portuarias, subraya.

Tras la sentencia del TSJB, la Autoridad Portuaria decidió no interponer recurso de casación al considerar que el interés público quedaba mejor atendido mediante la ejecución del fallo judicial y la continuidad de la actividad del club. Desde ese momento, se impulsó la tramitación necesaria para completar el expediente, solicitando nuevamente el informe preceptivo de Puertos del Estado y verificando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y económicos establecidos.

El informe favorable emitido por Puertos del Estado el pasado mes de mayo ha permitido elevar al consejo de administración la propuesta finalmente aprobada. La ampliación y prórroga del título concesional queda sujeta al cumplimiento de las inversiones comprometidas por el club y a las condiciones establecidas por Puertos del Estado, cuyo seguimiento corresponderá a los servicios técnicos de la Autoridad Portuaria de Baleares durante toda la vigencia de la concesión.

La recreacion muestra los nuevos edificios que levantara el real club nautico de palma y las salidas del parking subterráneo en la calle Contramuelle Mollet / RCNP

Un aparcamiento subterráneo en la calle Contramuelle Mollet y la ampliación de las instalaciones

Como contrapartida a la ampliación del plazo y la prórroga de la concesión del Real Club Náutico de Palma por un periodo de 20 años, el puerto deportivo palmesano debe realizar la inversión que ya tenía prevista en 2019, antes de que empezara el conflicto con la autoridad portuaria la interrumpiera.

Ganará el espacio de los antiguos edificios amarillos de dos y tres plantas situados a la derecha de la calle Contramuelle Mollet, la que da acceso a la sede social del Club, a cambio de derribarlos completamente, construir en esa ubicación un parking subterráneo de entre 90 y 100 plazas, con entrada y salida en la misma calle citada, y levantar en la misma ubicación unos nuevos edificios de planta baja y una altura, con locales para espacios comerciales en el exterior.

Esta inversión, además, le permitirá realizar la ampliación de la escuela de vela en el interior, que distribuirá un gimnasio, espacios de reunión y otras dependencias, así como un espacio adicional para las embarcaciones deportivas de vela ligera, lo que le permitirá al Club incluir nuevas clases deportivas de vela ligera que hasta ahora no tenía por falta de espacio.