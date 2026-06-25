Una treintena de policías locales se manifiesta ante Cort al margen de los sindicatos para exigir mejoras laborales
La falta de efectivos y las diferencias salariales son algunos de los puntos que han denunciado los agentes concentrados
Una treintena de agentes de la Policía Local de Palma se ha concentrado este mediodía frente al Ayuntamiento de Palma, coincidiendo con la celebración del pleno municipal, para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y denunciar la falta de avances en la resolución de sus reivindicaciones históricas. La protesta, que se ha desarrollado con pitos, consignas y pancartas, no ha estado convocada ni respaldada por ninguna organización sindical.
Durante la concentración, los manifestantes han coreado consignas como "Martínez, dimisión" y "Mascaró, dimisión", en referencia al alcalde de Palma, Jaime Martínez, y al jefe del curpo, Guillem Mascaró. Además, han exhibido pancartas con lemas como "Menos chiringuitos, menos mamoneos" o "Mucho postureo y en la Policía aumenta el cabreo", con las que han querido expresar su descontento con la gestión municipal.
Los agentes también han leído un manifiesto en el que aseguran que, tras más de tres años de legislatura, siguen esperando "soluciones reales y resultados" que pongan fin a las diferencias laborales y a las promesas incumplidas. En el texto critican los continuos cambios de responsables políticos, denuncian que las mejoras comprometidas nunca llegan a materializarse y lamentan la falta de efectivos que, aseguran, repercute directamente en el servicio que se presta a la ciudadanía.
Entre sus principales reivindicaciones figuran la equiparación de turnos y del cómputo anual de horas entre todos los agentes, la convocatoria anual de concursos de traslados adaptados a las necesidades del servicio, medidas para eliminar las diferencias salariales entre policías de una misma categoría, la mejora de las condiciones de los agentes en prácticas y la igualdad en el acceso a los servicios extraordinarios.
Asimismo, sostienen que la implantación de estas medidas facilitaría la movilidad interna de la plantilla y permitiría distribuir mejor los recursos humanos, evitando que muchos agentes permanezcan en determinadas unidades únicamente por sus mejores condiciones laborales. Los manifestantes concluyen el manifiesto reclamando la adopción de medidas "urgentes y necesarias" y asegurando que, tras tres años de legislatura, "ya no queremos más promesas. Queremos resultados".
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