Palma repetirá en 2027 sus dos festivos locales: Sant Sebastià y Sant Joan

El Ayuntamiento de Palma propondrá al pleno mantener en 2027 el mismo calendario de festivos locales que ya rige este año. Según el decreto firmado por el alcalde, Jaime Martínez, las dos jornadas festivas de carácter municipal serán el 20 de enero, con motivo de Sant Sebastià, y el 24 de junio, día de Sant Joan.

De este modo, Palma volverá a reservar como días no laborables dos fechas ya plenamente consolidadas en el calendario local: la festividad del patrón de la ciudad en enero y la celebración de Sant Joan al inicio del verano.

La propuesta parte de la obligación que tienen los ayuntamientos de fijar dos fiestas locales dentro de su término municipal, además de las ya establecidas para el conjunto de Baleares. En este caso, Cort opta por no introducir cambios y repetir exactamente el mismo esquema aprobado para 2026.

Una vez pase por el pleno, el acuerdo deberá remitirse a la Direcció General de Treball i Salut Laboral, además de publicarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y en la página web municipal.