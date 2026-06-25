Palma aprueba por unanimidad renaturalizar los patios de los colegios para ganar sombra frente al calor

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado por unanimidad la propuesta del PSOE para impulsar la renaturalización de los patios escolares y adaptarlos al aumento de temperaturas. La principal novedad ha sido el cambio de postura de Vox, que la semana pasada se quedó solo anticipando su rechazo a la iniciativa al considerar que respondía a una "cantinela climática" y a la "Agenda 2030"y este jueves la ha respaldado.

La iniciativa, defendida por la regidora socialista Silvana González, plantea que Cort elabore una diagnosis técnica de los centros educativos para evaluar condiciones térmicas, zonas de sombra, arbolado, necesidades energéticas, fuentes de agua y potencial de generación renovable. A partir de ese estudio, el Ayuntamiento deberá impulsar un Plan Municipal de Adaptación Climática y Renaturalización de los patios y entornos escolares junto a la comunidad educativa.

El texto aprobado pone el foco en medidas muy concretas: más árboles y zonas verdes, sombra natural y artificial, sustitución de superficies impermeables por pavimento drenante, huertos urbanos, espacios de biodiversidad, áreas de aprendizaje exterior y educación ambiental, juegos inclusivos y actuaciones para reducir el efecto isla de calor. También prevé incorporar los colegios a una futura red de refugios climáticos y estudiar la adhesión de Palma a redes estatales de renaturalización de espacios educativos.

Más sombras en los patios

Durante el debate de la semana pasada, el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ya había avanzado el apoyo del equipo de gobierno y recordó que las nuevas escoletes de Son Dameto y Son Gibert ya incorporan zonas de sombra en sus patios. El PP defendió entonces la necesidad de adaptar los centros a la nueva situación climática.

La sorpresa ha llegado este jueves con Vox, que en la comisión de Servicios a la Ciudadanía rechazó la iniciativa al considerar que estaba dictada por "la Agenda 2030". González ha celebrado la unanimidad y ha reclamado celeridad para que el plan se ponga en práctica.