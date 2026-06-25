Més per Palma ironiza sobre la retirada de carteles contra el ruido: "Miraré si también hay que quitar las banderas españolas de los balcones"

La polémica por la retirada de las pancartas vecinales contra el ruido en la Llotja ha saltado este jueves al pleno del Ayuntamiento de Palma. La regidora de Més per Palma, Kika Coll, ha ironizado afirmando que se informará para saber si la misma ordenanza municipal que sirvió para retirar aquellos carteles obliga también a descolgar las banderas españolas que se exhiben en muchos balcones.

"Me fijaré bien a ver si la ordenanza también tendría que ordenar retirar de tantos balcones de la ciudad las banderas españolas que se cuelgan y ya me encargaré de saber si es legal o ilegal", ha afirmado Coll durante el debate de una proposición del PSOE sobre los problemas de ruido en Palma. El alcalde, Jaime Martínez, le ha respondido con otra ironía: "No solo mire las banderas españolas, mírelas todas".

"Le tendré informado", le ha replicado la edil de Més per Palma.

Hay que recordar que hace tres semanas los Bomberos de Palma, a instancias de la Policía Local, acudieron al barrio de la Llotja para retirar varios carteles rojos colgados por los vecinos con mensajes como "Noise is torture" y "El renou és tortura". Aquellas pancartas formaban parte de una campaña impulsada por residentes de la Llotja-Born, Santa Catalina, es Jonquet y el Passeig Marítim para denunciar el impacto del ruido nocturno sobre su salud y su descanso.

La proposición debatida este jueves la ha defendido el socialista Francesc Dalmau, que ha recordado que el último mapa estratégico de ruidos ya señalaba el tráfico como uno de los principales focos de contaminación acústica en Palma y que la Defensora de la Ciudadanía también ha advertido sobre el aumento del llamado ruido recreativo. Dalmau ha acusado al gobierno municipal de no haber puesto en marcha las medidas ya aprobadas y de haber optado, en cambio, por retirar los carteles vecinales de la vía pública.

Desde el equipo de gobierno, el regidor Llorenç Bauzá ha defendido que el Ayuntamiento actuó simplemente para hacer cumplir la ordenanza de vía pública de 2018, aprobada por la izquierda, que prohíbe colocar carteles o banderolas sobre la calle sin autorización. "Se han quitado las banderolas que colgaban sobre la calle, no las de los balcones", ha precisado.

Piden sonómetros homologados y controles de aforo

Tanto PSOE como Més han insistido en que el problema del ruido sigue sin respuesta suficiente y han reclamado más sonómetros homologados, controles de aforo, vigilancia policial y límites a nuevas licencias en las zonas más saturadas.

Fulgencio Coll, de Vox, ha reconocido que el ruido es "un verdadero problema para la salud", aunque solo ha respaldado parcialmente la iniciativa. El PP ha votado contra el conjunto de la propuesta "por falta de preparación, la próxima vez redáctela mejor para ver si podemos llegar a un acuerdo".