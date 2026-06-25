Guerra de Orgullos en Palma

El Orgullo llega precedido este año por la guerra declarada entre Ben Amics y el Ayuntamiento de Palma, enzarzados en una escalada dialéctica que alcanzó su climax cuando la entidad en defensa del colectivo LGTBIQ+ anunció que denunciaría al Consistorio y este respondió que auditaría sus colaboraciones con el municipio las dos últimas legislaturas.

Desde que surgieron los primeros desencuentros hace un mes y medio hasta la fractura actual, pasando por el punto de inflexión que decidió al Ayuntamiento a organizar su propia verbena, el Orgullo vuelve a encallar en la polémica en Palma. Como en 2022, cuando el entonces alcalde José Hila tuvo que cancelar el fallido Pride Week tras una tormenta política que terminó con la dimisión de la regidora Sonia Vivas. La actual crisis no tiene la misma dimensión, pero también ha surgido de manera inesperada.

El Ayuntamiento de Palma está en manos del PP, partido alejado de Ben Amics, pero no tanto como para explicar este estallido. Y aunque este gobierno municipal no es sospechoso de homófobo, también ha tenido que lidiar con la cancelación de la fiesta del Flexas, otra celebración emblemática del colectivo LGTBIQ+ que ha bajado la persiana sin ahorrar críticas al Consistorio. Otro portazo inesperado, este mucho más que el de Ben Amics, porque Cort había mimado especialmente al multitudinario evento que organizaban Pepa Charro y Xavi de las Heras en el Parc de la Mar.

De Palma a Manacor

La del sábado será una fiesta del Orgullo diferente. No solo por su cambio de ubicación, la plaza Major en lugar del Parc de ses Estacions, sino porque por primera vez en muchos años no se celebrará con el sello de Ben Amics. "Harán un Orgullo para heteros", vaticinaba hace un mes un concejal de izquierdas. La fiesta del Ayuntamiento ofrece un programa de actuaciones musicales que arrancará a las 18:00 horas; esa misma tarde Ben Amics celebrará en Manacor la gala de entrega de los premios Siurell y Dimoni rosa. Jaime Martínez está nominado en esta última categoría y es más que probable que sea distinguido con el dudoso galardón.

¿Y qué piensa el colectivo LGTBIQ+ de esta polémica? La cifra de asistentes el sábado a la plaza Major resolverá esta incógnita. Un pinchazo sería celebrado por Ben Amics. Por contra, un éxito de público desarmaría buena parte de su argumentación. El Orgullo no será, al menos este año, solo fiesta y reivindicación.