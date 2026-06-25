Denuncian las altas temperaturas en el Centro de Salud de Pere Garau: "Es una falta de respeto tanto para los usuarios como para el personal sanitario"
Se han alcanzado alrededor de 34 grados dentro del ambulatorio
La asociación 'Flipau amb Pere Garau' califica de "insostenible" la situación
Los vecinos de la barriada palmesana de Pere Garau han expresado su indignación ante la situación vivida esta mañana en el Centro de Salud de la barriada, dentro de las instalaciones se ha rozado una temperatura de 34 grados.
El centro ha intentado remediar la situación repartiendo ventiladores portatiles en el centro de salud. La plataforma ciudadana 'Flipau amb Pere Garau' califica de "polémica" a la solución que a la que ha llegado el consultorio, ya que "aumenta el riesgo de transmisión de virus y bacterias, además de movilizar polvo y alérgenos".
La asociación mediante un comunicado ha expresado su malestar. Para ellos, las circunstancias son "una auténtica locura", "una falta de respeto tanto para los usuarios como para el personal sanitario" y "una muestra más del abandono que sufre el barrio".
"Probablemente se tendrá que desechar medicación por las altas temperaturas, suponiendo un coste extra de dinero público", defiende la entidad. Como respuesta ante la "insostenible" condición, exigen a la Conselleria de Salut y a los responsables de la gestión del centro una actuación urgente y definitiva para reparar o renovar los sistemas de aire acondicionado.
Asimismo, la pasada semana, varios vecinos salieron a la calle con sombrillas y un termómetro en reinvindicación por la tala de árboles que produce un aumento de temperaturas considerable.
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