Choque en el pleno de Palma por Can Ribas: "Han mentido a la gente del circo"

La recuperación de Can Ribas ha vuelto este jueves al pleno del Ayuntamiento de Palma envuelta en polémica. El debate, a cuenta de una proposición del PSOE para reactivar las obras de la antigua fábrica de la Soledat, ha derivado en un duro ataque del primer teniente de alcalde, Javier Bonet, contra la izquierda, a la que ha reprochado que haya renunciado a que el recinto se convierta en una escuela de circo pese a defender esa opción durante años.

La iniciativa la ha defendido el socialista Daniel Oliveira, que ha reivindicado el valor patrimonial de Can Ribas y su potencial para transformar el barrio. "Le dio identidad, es parte esencial de la historia industrial y obrera de Palma", ha señalado sobre un conjunto formado por naves, patio, chimenea y calderas que fue una de las grandes fábricas textiles de la ciudad.

El PSOE ha pedido la recuperación integral del recinto, sin actuaciones parciales que, a su juicio, desvirtúen el conjunto. Oliveira ha denunciado además el deterioro del entorno, que ha descrito como un "nido de ratas", y ha reclamado al Ayuntamiento que explique en qué punto se encuentra la reforma, reactive las obras y abra el espacio al barrio con usos comunitarios, culturales, educativos y de proximidad, definidos junto a vecinos y entidades sociales.

Bonet ha iniciado su respuesta repasado el largo historial del proyecto, con un concurso convocado en 2005, una aprobación que no llegó hasta 2020 y unas obras iniciadas en 2021 que acabaron paralizadas por carencias del proyecto original en materia de instalaciones, suministros y accesibilidad.

El primer teniente de alcalde ha subido el tono al abordar los usos futuros del recinto. Bonet ha reprochado a la izquierda que ahora reclame abrir ese debate cuando ya decidió en su momento que Can Ribas debía destinarse al mundo del circo. "Ustedes dijeron que sería un espacio de investigación, ensayo y formación para el mundo del circo", ha recordado.

"En las obras ya está el foso, así que algo de circo tiene que haber. Nosotros tenemos claro que debe ser un centro de creación contemporánea para desarrollar propuestas culturales en todas su formas, tambien el circo. Y debe haber una oficina para tramitar las ayudas para esos ceradores. Y ahora señores del PSOE expliquen a Més y Podemos por qué ya no quieren un circo", ha retado Bonet.

Més: "Puede ser para el circo y para los vecinos"

Desde Més per Palma, Kika Coll ha respondido que la propuesta del PSOE no excluye en absoluto esa actividad y ha defendido que el circo debe tener cabida dentro de un proyecto más amplio. Ha recordado que en la pasada legislatura hubo numerosas reuniones con profesionales del sector para adaptar el espacio a sus necesidades y ha reprochado al actual equipo de gobierno haberles dado la espalda. A su juicio, Can Ribas puede servir "para circo, para vecinos, para hacer memoria y sobre todo para el futuro".

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Bonet, sin embargo, ha insistido en que los partidos de izquierdas han cambiado ahora de discurso y les ha acusado de haber sido "unos mentirosos con la pobre gente del circo" durante los últimos años. "La cabeza nos está explotando. ¿A ustedes les importa un pito el mundo del circo?", ha preguntado el concejal del PP.