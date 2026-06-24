Los vecinos de Ses Veles rechazan el proyecto de reforma de GESA y su entorno: "Solo veremos hormigón"

Los vecinos de Ses Veles y la asociación Parc Sí! han rechazado el proyecto ganador del concurso de ideas para la reforma del antiguo edificio de Gesa y su entorno al carecer de las zonas verdes que vienen demandando.

Las entidades, en un mensaje publicado en sus redes sociales, han considerado que "bajo la apariencia moderna y transparente" del proyecto "se esconde un modelo que ignora completamente las necesidades de los barrios adyacentes y de toda la ciudadanía de Palma".

"Nos quieren vender humo, pero solo veremos hormigón", han considerado los vecinos, especialmente críticos con el hecho de que el proyecto no contemple la creación de zonas verdes.

Recreación de la propuesta ganadora de Cruz y Ortiz para transformar GESA y su entorno. / Cort

Es una de las reclamaciones que hace meses que vienen poniendo sobre la mesa y que han escenificado realizado varias cadenas humanas en los solares adyacentes al edificio de Gesa.

Cruz y Ortiz Arquitectos

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, dio a conocer este martes la propuesta seleccionada de la firma Cruz y Ortiz Arquitectos, que ahora tendrá que redactar el diseño definitivo de un espacio con una superficie de unos 30.000 metros cuadrados.

El proyecto, que permitirá rehabilitar el edificio de Gesa y sus espacios aledaños en la fachada marítima, contará con un presupuesto de 76,5 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de algo más de dos años.