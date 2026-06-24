Policías de Palma llaman a protestar este jueves en Cort "sin colores ni siglas"

Un colectivo de policías locales de Palma ha convocado para este jueves 25 de junio una protesta frente al Ayuntamiento, en la plaza de Cort, para denunciar lo que considera más de tres años de "promesas incumplidas", "palabras vacías" y falta de soluciones reales por parte del equipo de gobierno municipal y de la dirección policial.

La concentración, fijada a las 11.00 horas, se presenta como una movilización "sin colores ni siglas" sindicales y marca distancias con el acuerdo anunciado hace una semana por Cort con los sindicatos para introducir mejoras en materia de salarios y turnos mientras el Plan de Ordenación de la Policía Local sigue, de momento, aparcado.

En un manifiesto difundido para llamar a la protesta, que coincidirá con la celebración del pleno municipal, los agentes aseguran que existe un hartazgo generalizado dentro de la plantilla por una legislatura que resumen como un continuo "humo" político. Critican que las reuniones y anuncios públicos no se han traducido en avances efectivos y que los supuestos acuerdos terminan bloqueados por "impedimentos legales" o por falta de voluntad política. Frente a ello, denuncian que las mejoras económicas de los cargos públicos sí salen adelante con rapidez.

"Se han sucedido las reuniones, anuncios y promesas, pero la realidad es que todas siguen sin cumplirse. Ya no queremos más promesas. Queremos resultados ya, por la equiparación del colectivo", señala el manifiesto.

El colectivo carga también contra la gestión interna del cuerpo y asegura que la Policía Local está "a la deriva", con unidades que no reciben refuerzos y con una organización de turnos que, a su juicio, sigue generando agravios dentro de la plantilla.

"Brecha salarial"

La protesta se articula en torno a tres reclamaciones principales. La primera, la equiparación de turnos y horas, con coeficientes correctores que permitan que todos los agentes realicen el mismo cómputo anual. La segunda, "el fin de la brecha salarial" entre policías de una misma categoría. Y la tercera, la convocatoria de concursos de traslados periódicos, preferiblemente anuales, para adaptar las plazas a las necesidades reales del servicio.

Los convocantes advierten de que no aceptarán más "parches" ni excusas burocráticas para retrasar unas mejoras que, sostienen, afectan directamente a la conciliación, al reconocimiento profesional y al funcionamiento diario de un cuerpo esencial para la seguridad de Palma.