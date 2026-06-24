Policías de Palma llaman a protestar este jueves en Cort "sin colores ni siglas"
Los convocantes se desmarcan del reciente acuerdo anunciado por Cort con los sindicatos para mejorar salarios y turnos
Un colectivo de policías locales de Palma ha convocado para este jueves 25 de junio una protesta frente al Ayuntamiento, en la plaza de Cort, para denunciar lo que considera más de tres años de "promesas incumplidas", "palabras vacías" y falta de soluciones reales por parte del equipo de gobierno municipal y de la dirección policial.
La concentración, fijada a las 11.00 horas, se presenta como una movilización "sin colores ni siglas" sindicales y marca distancias con el acuerdo anunciado hace una semana por Cort con los sindicatos para introducir mejoras en materia de salarios y turnos mientras el Plan de Ordenación de la Policía Local sigue, de momento, aparcado.
En un manifiesto difundido para llamar a la protesta, que coincidirá con la celebración del pleno municipal, los agentes aseguran que existe un hartazgo generalizado dentro de la plantilla por una legislatura que resumen como un continuo "humo" político. Critican que las reuniones y anuncios públicos no se han traducido en avances efectivos y que los supuestos acuerdos terminan bloqueados por "impedimentos legales" o por falta de voluntad política. Frente a ello, denuncian que las mejoras económicas de los cargos públicos sí salen adelante con rapidez.
"Se han sucedido las reuniones, anuncios y promesas, pero la realidad es que todas siguen sin cumplirse. Ya no queremos más promesas. Queremos resultados ya, por la equiparación del colectivo", señala el manifiesto.
El colectivo carga también contra la gestión interna del cuerpo y asegura que la Policía Local está "a la deriva", con unidades que no reciben refuerzos y con una organización de turnos que, a su juicio, sigue generando agravios dentro de la plantilla.
"Brecha salarial"
La protesta se articula en torno a tres reclamaciones principales. La primera, la equiparación de turnos y horas, con coeficientes correctores que permitan que todos los agentes realicen el mismo cómputo anual. La segunda, "el fin de la brecha salarial" entre policías de una misma categoría. Y la tercera, la convocatoria de concursos de traslados periódicos, preferiblemente anuales, para adaptar las plazas a las necesidades reales del servicio.
Los convocantes advierten de que no aceptarán más "parches" ni excusas burocráticas para retrasar unas mejoras que, sostienen, afectan directamente a la conciliación, al reconocimiento profesional y al funcionamiento diario de un cuerpo esencial para la seguridad de Palma.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva discoteca Mar Salada del Club de Mar abre sus puertas en Palma con un lleno total
- El IES Antoni Maura despide a Myriam Fuentes, la directora que convirtió el centro en una casa para varias generaciones
- Las obras de los últimos 300 metros del nuevo murete de la Playa de Palma para frenar el avance de la arena se cuelan en plena temporada turística
- Un cine extinguido, una antigua escuela de música, una mezquita y una iglesia evangélica: el carrer del Regal, la calle donde Son Gotleu aprendió a organizarse
- Transformación de GESA y la fachada marítima de Palma: 76 millones de euros y obras terminadas en 2029
- 1.000 euros por una noche en Pere Garau: el anuncio que sorprende en Palma
- Palma se prepara para Alejandro Sanz: así funcionarán los buses para llegar a Son Moix
- A la caza de la sombra en una Palma asfixiada por el calor: 'He salido cinco minutos y ya estoy sudando