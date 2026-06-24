Més per Palma acusa a Cort de convocar nuevas plazas en la EMT sin exigir catalán

Més per Palma ha denunciado que el Ayuntamiento de Palma sigue convocando plazas en la EMT sin exigir conocimientos de catalán, una decisión que, a juicio de la formación, consolida "una ofensiva política" del PP contra la lengua propia dentro de las instituciones municipales.

La crítica llega después de que la empresa municipal de transportes publicara el pasado 18 de junio cuatro nuevos procesos selectivos en los que, según Més, el catalán no figura como requisito obligatorio. La formación ecosoberanista sostiene que estas convocatorias se suman a otras impulsadas en los últimos años en la Empresa Funeraria Municipal, la SMAP y EMAYA, donde también se habría rebajado la exigencia lingüística.

El regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, afirma que el gobierno municipal está utilizando las instituciones y las empresas públicas para "desmantelar la normalidad lingüística" y convertir el catalán en una opción secundaria dentro de la administración. A su juicio, esta política supone además "un recorte de los derechos de la ciudadanía" que quiere ser atendida en una lengua que es oficial y propia de Palma.

La formación reclama que el Ayuntamiento rectifique y vuelva a incorporar el requisito de catalán en las convocatorias de la EMT y del resto de organismos municipales. Més considera especialmente grave que esta práctica afecte a una empresa como la EMT, que presta un servicio público esencial y de contacto directo con miles de usuarios.

"Una decisión política"

Contreras sostiene que la reiteración de estos casos demuestra que no se trata de decisiones puntuales, sino de una política planificada. Como ejemplo, la formación recuerda que en algunas convocatorias de la EMT sí se han exigido conocimientos de inglés, una lengua que no tiene carácter oficial en Baleares, mientras el catalán ha quedado reducido a un simple mérito.

La formación enmarca esta tendencia en la sintonía entre PP y Vox y la interpreta como una decisión ideológica "para arrinconar la lengua propia" dentro de la administración municipal. "No estamos ante un tema técnico. Es una decisión política", resume Contreras.