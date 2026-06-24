Emaya recoge quince toneladas de basura tras la multitudinaria Nit de Sant Joan en las playas de Palma

Emaya ha recogido quince toneladas de residuos durante el dispositivo especial de limpieza desplegado por la Nit de Sant Joan en las playas y principales puntos del litoral de Palma, una de las celebraciones más multitudinarias del año en la ciudad.

El operativo ha comenzado a las 3.00 de la madrugada con actuaciones en el Parc de la Mar, Cala Major, Ciutat Jardí, Platja de Palma y Can Pastilla. Dos horas después los equipos se han desplazado a Can Pere Antoni y, a partir de las 6.00, han intervenido también en s'Arenal.

Dispositivo especial de limpieza por la Nit de Sant Joan en Palma. / Cort

En total han participado 32 trabajadores de la empresa municipal, repartidos en 19 equipos, a los que se han sumado otros 16 empleados del servicio de guardia habitual de los festivos. Emaya ha reforzado además el dispositivo con un centenar de cubos de basura adicionales colocados junto a diecinueve contenedores de gran capacidad distribuidos por los paseos marítimos y espacios del litoral.

La recogida de los residuos acumulados en papeleras y contenedores se ha completado con un camión recolector que ha trabajado durante toda la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Operativo especial de seguridad

Junto al despliegue de limpieza, la Policía Local de Palma ha activado también un operativo especial de seguridad coincidiendo con la revetla. El refuerzo ha contado con 30 agentes añadidos al servicio ordinario y se ha concentrado especialmente en Cala Major, Platja de Palma y Parc de la Mar, algunos de los puntos con mayor afluencia de público.

Los agentes han tenido el apoyo de la Unidad de Drones (UDROP) y de la Patrulla Verde. En el caso del Parc de la Mar, además, se ha instalado el CECOR, el centro de coordinación desde el que se han gestionado en tiempo real las necesidades de vigilancia, control y seguridad durante la noche.