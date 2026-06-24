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Un edificio "vítreo" de dos alturas emergerá junto a GESA: "Será similar a la pirámide del Louvre"

La propuesta ganadora de Cruz y Ortiz para transformar la fachada marítima de Palma incorpora este elemento arquitectónico que se conectará con la obra de Ferragut por una gran pérgola ajardinada

Albergará el futuro Centro Cultural de Arte y Creación de la ciudad

A la izquierda, el volumen &quot;vítreo&quot; que se levantará junto a GESA.

A la izquierda, el volumen "vítreo" que se levantará junto a GESA. / Cort

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Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Una de las grandes novedades del proyecto con el que Palma quiere transformar GESA y su entorno será la construcción de un nuevo edificio transparente de dos alturas junto al parque Pocoyó. Ese volumen, que según la propuesta será diáfano y ligero, albergará el futuro Centro Cultural de Arte y Creación y está pensado para no entorpecer las vistas al mar de los vecinos ni competir visualmente con el emblemático inmueble de José Ferragut.

El alcalde, Jaime Martínez, presentó este martes la propuesta ganadora del concurso de ideas, redactada por Cruz y Ortiz Arquitectos, y subrayó precisamente esa pieza como uno de los elementos más reconocibles del plan. Según explicó, será "un volumen ligero y vítreo" que actuará como soporte principal del programa cultural y como contrapunto del edificio histórico de GESA.

Recreación del proyecto de Cruz y Ortiz Arquitectos que transformará la fachada marítima de Palma.

Recreación del proyecto de Cruz y Ortiz Arquitectos que transformará la fachada marítima de Palma. / Cort

"Será similar a la pirámide del Louvre", señaló un responsable municipal al término de la presentación, al tiempo que subrayó que por su volumetría no interferirá en las vistas de los vecinos al mar.

La nueva construcción quedará unida al antiguo inmueble de Endesa mediante un gran espacio peatonal cubierto por una pérgola ajardinada, concebido como eje vertebrador de toda la actuación. Debajo de esa plataforma, frente a la calle Joan Maragall, se habilitarán además el Centro de Interpretación de la Energía y varios espacios multiusos.

Icónica pirámide del Museo del Louvre en París.

Icónica pirámide del Museo del Louvre en París. / DM

Más allá de estos elementos, la intervención afectará a unos 30.000 metros cuadrados entre el Palacio de Congresos y Avingudes y contará con un presupuesto de 76,5 millones de euros. Si se cumplen las previsiones municipales, las obras comenzarán a finales de 2027 y se ejecutarán por fases durante unos 25 meses, empezando por la rehabilitación del edificio de GESA, que podría abrir entre 2028 y 2029.

Usos del futuro edificio de GESA

El inmueble principal concentrará buena parte del programa institucional, cultural y de innovación. Acogerá una Oficina de Atención Ciudadana, la futura Biblioteca Central de Palma, el Instituto Municipal de las Artes, espacios de creación e innovación, la sede del Palma Culture & Innovation Bay, áreas expositivas y una cubierta panorámica para eventos con vistas a toda la bahía.

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El proyecto mantiene también el aparcamiento subterráneo de 961 plazas bajo la nueva plataforma urbana y prevé seis nuevas conexiones peatonales entre Joan Maragall y la Ma-19, dos de ellas con ascensor, además de dos nuevos pasos de peatones hacia el mar. En cambio, el Ayuntamiento ha descartado soterrar y prolongar la calle Joan Alcover, una conexión prevista inicialmente que finalmente se ha eliminado por su elevado coste.

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