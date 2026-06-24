Qué diría Feliciano de Gesa

A diferencia de la energía, la vida humana se crea y se destruye, por lo que sigue disminuyendo el número de personas que disfrutaron del edificio de GESA en la majestuosidad de su etapa a pleno rendimiento. Feliciano Fuster te citaba siempre los sábados a su templo acristalado, porque ese día se concedía la licencia de debatir sobre una declinación latina en lugar de defender su fe de carbonero. En la inmensidad del despacho sin fondos podías pasear o hacer footing, con la emergencia ocasional del fiel escudero Miguel Pocoví.

Ahora GESA dejará de ser de Ferragut para titularse con los antonios sevillanos Cruz y Ortiz, reintegrados en la ortogonalidad que el mallorquín honorario Rafael Moneo les reprochó haber abandonado. Qué hubiera opinado de la remodelación Feliciano, el mayor pragmático de la historia de la isla después de su padrino Juan March y antes de Miquel Barceló.

El control freak que reordenó el sector de la energía española para Felipe González con más poder que un ministro hubiera examinado cada línea y cada volumen, para que no se repitiera el fiasco del Palau de Congressos. Hubiera apreciado la opción monacal y rigurosa, pero no hubiera ocultado su desdén hacia la querencia por la arquitectura de revista, porque los nuevos maestros de los materiales sólidos están más preocupados por la perpetuidad que por las víctimas inmediatas de sus creaciones.

Después de Feliciano, el edificio de GESA pasó a José Luis Núñez, que pretendían derribarlo para construir viviendas de lujo. Los usos ahora previstos evitan la okupación a cargo de suecoalemanes pero, por mucha transparencia que se predique, los vecinos verán cegado su acceso visual al mar. Claro que, a quién le importan los palmesanos.