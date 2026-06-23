Transformación de GESA y la fachada marítima de Palma: 76 millones de euros y obras terminadas en 2029

El estudio de arquitectura Cruz y Ortiz será el encargado de reformar el edificio de GESA y de transformar la fachada marítima entre el Palacio de Congresos y Avingudes. El proyecto ganador del concurso de ideas lanzado por el Ayuntamiento de Palma propone la creación de un gran espacio peatonal cubierto por una pérgola que unirá el emblemático inmueble de José Ferragut con otro edificio de nueva construcción que tendrá planta baja y dos alturas, aunque será completamente transparente. Este nuevo espacio público estará rodeado de una zona verde.

El presupuesto para transformar estos 30.000 metros cuadrados de fachada marítima asciende a 76,5 millones de euros y, si se cumplen las previsiones, las obras empezarán a finales de 2027. La intervención se plantea por fases, con un plazo aproximado de 25 meses, empezando por la rehabilitación del edificio de GESA, que podría estar abierto al público entre 2028 y 2029.

Se construirá un gran aparcamiento subterráneo, pero se renuncia a soterrar la calle Joan Alcover para conectarla con la autopista porque resultaba demasiado costoso.

Recreación del proyecto ganador para transformar GESA y la fachada marítima. / Cort

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presentado el proyecto ganador de un estudio de arquitectura "de prestigio internacional" que ha firmado proyectos como el estadio de la Cartuja de Sevilla, el Estadio Metropolitano de Madrid, la renovación del Rijksmuseum de Ámsterdam o la estación Central de Ferrocarril de Sevilla. Además, Cruz y Ortiz han sido distinguidos con el Premio Nacional de Arquitectura, entre otros reconocimientos.

Hay que recordar que el Ayuntamiento compró el edificio de Ferragut a Endesa a principios de 2025, poniendo fin a quince años de litigios. "Ahora damos un paso definitivo para la transformación de un espacio emblemático y estratégico de la ciudad", ha celebrado Martínez.

El futuro GESA acogerá un amplio abanico de servicios. En la planta semisótano se ubicarán una cafetería y espacios comunes "destinados a la socialización y el intercambio de ideas". La planta baja albergará una Oficina de Atención Ciudadana orientada especialmente a dar servicio a los vecinos de Foners, Nou Llevant y La Soledad.

Las plantas primera y segunda acogerán la futura Biblioteca Central de Palma, integrada por sala de lectura, ludoteca y mediateca, además de espacios destinados a la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico, fotográfico y cinematográfico municipal.

El alcalde Jaime Martínez y el regidor Javier Bonet observan la maqueta del proyecto ganador. / Cort

Las plantas tercera y cuarta estarán destinadas al Instituto Municipal de las Artes, con oficinas, talleres, salas de ensayo, espacios de producción y creación artística. La quinta planta albergará espacios de creación e innovación, con incubadoras empresariales, coworking, salas de reuniones y alojamiento temporal para emprendedores e investigadores.

Por su parte, las plantas sexta y séptima se convertirán en la sede principal del Palma Culture & Innovation Bay, con espacios destinados a proyectos vinculados a la innovación, la cultura, la sostenibilidad y los sectores estratégicos.

La planta octava dispondrá de espacios expositivos y modulares a doble altura vinculados al Centro Cultural de Arte, mientras que la cubierta se habilitará como espacio panorámico para eventos y actividades complementarias con vistas a toda la bahía de Palma.

Además, el edificio anexo será el encargado de albergar el futuro auditorio del complejo, conectado mediante un gran hall con el edificio principal.

Un nuevo edificio transparente

En el edificio de nueva construcción, junto al parque Pocoyó, se encontrará el Centro Cultural de Arte y Creación, un inmueble de dos alturas que será diáfano y transparente para que no oculte las vistas al mar de los vecinos. Será "un volumen ligero y vítreo que actuará como soporte principal del programa cultural y como contrapunto volumétrico de GESA", ha destacado el alcalde.

Este inmueble estará conectado con el de GESA con un gran espacio peatonal cubierto con una pérgola. "Un gran espacio público que se convierte en el elemento vertebrador de la propuesta. Se trata de una zona abierta y accesible articulada a través de una gran pérgola ajardinada", ha resumido Martínez.

Debajo de este espacio, frente a la calle Joan Maragall, se habilitará el Centro de Interpretación de la Energía, además de espacios multiusos.

También se prevé una importante intervención basada en vegetación mediterránea y especies autóctonas adaptadas al clima de Mallorca, con bajos requerimientos hídricos y elevada resiliencia.

Desde el punto de vista de la movilidad, el proyecto prevé seis nuevas conexiones peatonales entre la calle Joan Maragall y la Ma-19, dos de ellas adaptadas mediante ascensores, además de dos nuevos pasos de peatones para mejorar la conexión con el mar.

Y se construirá un aparcamiento subterráneo de 961 plazas situado bajo la plataforma urbana, "que permitirá dar servicio a los nuevos equipamientos y ejercer una función disuasoria gracias a su proximidad a seis líneas de transporte público".

La primera fase contempla la rehabilitación del edificio de GESA, el auditorio y el volumen principal de ampliación. Posteriormente se ejecutará el aparcamiento subterráneo, seguido de los espacios de eventos, circulación y servicios complementarios. En una cuarta fase se desarrollarán el Centro de Interpretación de la Energía y el Centro Cultural, mientras que la actuación culminará con la urbanización y paisajismo de más de 18.000 metros cuadrados de espacios públicos y zonas verdes.