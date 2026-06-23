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Transformación de GESA: Cort mantiene el gran aparcamiento subterráneo pero renuncia a prolongar Joan Alcover

La propuesta arquitectónica ganadora incluye la construcción de 961 plazas de párking y descarta la prolongación soterrada de la calle hasta el Passeig Marítim

Jaime Martínez presenta la propuesta ganadora con el edificio de GESA al fondo.

Jaime Martínez presenta la propuesta ganadora con el edificio de GESA al fondo. / Cort

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Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El Ayuntamiento de Palma mantendrá el gran aparcamiento subterráneo de 961 plazas previsto en el ámbito de GESA, pero ha renunciado a una de las intervenciones que figuraban en el planteamiento inicial: soterrar y prolongar la calle Joan Alcover para conectarla con la avenida Adolfo Suárez y el Passeig Marítim. Así lo ha explicado este martes el alcalde Jaime Martínez durante la presentación del proyecto ganador que definirá la reforma del edificio de José Ferragut y de la fachada marítima hasta Avingudes.

La actuación ahora descartada consistía en hacer pasar Joan Alcover bajo tierra, cruzando Joan Maragall, para enlazar ambas zonas de la ciudad sin romper la continuidad de la nueva zona verde y facilitar además uno de los accesos al futuro parking. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha explicado que finalmente esa parte del proyecto se ha dejado fuera porque se priorizará la construcción de un espacio público cubierto que conectará GESA con otro edificio acristalado de nueva construcción.

Recreación del proyecto de Cruz y Ortiz Arquitectos para GESA y su entorno.

Recreación del proyecto de Cruz y Ortiz Arquitectos para GESA y su entorno. / Cort

La renuncia no afecta, sin embargo, al aparcamiento subterráneo, que sigue formando parte de la propuesta ganadora del concurso de ideas para transformar el edificio de GESA y su entorno. El estudio sevillano Cruz y Ortiz será el encargado de desarrollar una intervención valorada en 76,5 millones de euros, con inicio de obras previsto a finales de 2027.

Una plaza peatonal con pérgola

El proyecto plantea convertir el ámbito situado entre el Palacio de Congresos y Avingudes en un gran espacio público presidido por el emblemático edificio de José Ferragut y por un nuevo volumen de planta baja y dos alturas, completamente transparente, destinado al futuro Centro Cultural de Arte y Creación.

Ambos inmuebles quedarán conectados por una gran plaza peatonal cubierta por una pérgola ajardinada y rodeada de vegetación mediterránea y especies autóctonas.

En el interior de GESA se concentrará buena parte del programa municipal y cultural. La planta baja albergará una Oficina de Atención Ciudadana para dar servicio especialmente a Foners, Nou Llevant y la Soledat. Las plantas primera y segunda acogerán la futura Biblioteca Central de Palma; la tercera y cuarta, el Instituto Municipal de las Artes; la quinta, espacios de creación e innovación; y la sexta y séptima, la sede del Palma Culture & Innovation Bay.

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La octava se reservará para usos expositivos y la cubierta funcionará como espacio panorámico para eventos.

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