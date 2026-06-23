Regresan los 'sopars a la llesca': las cenas que devuelven las plazas de Palma a los vecinos y que triunfaron el verano pasado

Hay rollos de verano que regresan después del doloroso final y se convierten en amores para toda la vida. Los 'sopar a la llesca' vuelven este verano de la mano de la plataforma 'Brunzit' tras revolucionar Palma el año pasado. La asociación recupera esta iniciativa que cada miércoles reúne a vecinos en un popular 'sopar a la fresca' en distintas plazas populares de la ciudad.

La locura hipermoderna que impregna cada rincón de las calles de Palma ha conseguido que un simple 'sopar a la fresca' en las plazas de la ciudad se haya convertido en un espacio de fuerte reivindicación. Los ‘sopars a la llesca’ fueron el soplo de aire fresco que necesitaba el corazón de una ciudad que, en los últimos años, se ha olvidado de sus residentes para abrazar en exceso al turismo. «Queríamos ocupar espacios que eran nuestros y que ahora están totalmente turistificados», explicaban desde la plataforma Brunzit, una entidad que no quiere poner caras ni nombres.

Los ‘sopars a la llesca’ consisten en cenas populares en plazas de la ciudad, así como en la celebración de diversas actividades. El primer escenario será La Plaça d'en Coll, que volverá a inaugurar el ciclo el próximo 1 de julio, cuando las terrazas dejarán paso a ávidos jugadores de truc. El paralelismo es evidente y la asociación de vecinos Canamunt, junto a la plataforma Brunzit, organizará una jornada lúdica en el céntrico enclave de Palma. El año pasado, la masiva presencia de público en esta primera edición fue el impulso que necesitó la iniciativa para crecer de forma exponencial.

El éxito pilló por sorpresa a Brunzit, que el año pasado aseguraba que «Teníamos y seguimos teniendo miedo de que no venga casi nadie a los ‘sopars a la llesca’. El éxito de la plaça d’en Coll nos dio muchos ánimos para seguir». Cada semana, gracias al boca a boca, fue viniendo más y más gente desbordando las previsiones de la plataforma, que explicó: «Estamos pidiendo el doble de mesas y sillas cada semana y, aun así, siempre faltan».

Brunzit también lanzó un dardo al Ayuntamiento por las trabas impuestas a la iniciativa: «Es muy complicado organizar actividades pensadas para residentes por el exceso de burocracia».

La fiesta continuó durante la segunda cena popular, celebrada en la plaça Major, que supuso la consolidación de esta iniciativa, ya que el éxito fue masivo y volvió a superar las previsiones de la plataforma Brunzit. La plaza Porta Santa Catalina, más conocida como la plaza de los pinos, fue testigo de la tercera cena popular y la cuarta edición tuvo lugar en la plaza Pau Casals de Santa Catalina, donde se organizó un taller de pancartas en solidaridad con Palestina.

Los palmesanos se despidieron de los ‘sopar a la llesca’, llenando hasta desbordar la plaça de sa Llotja. Así finalizó el año pasado una iniciativa que triunfó desde el primer día, devolviendo cada miércoles el alma y la vida a una plaza distinta, y que ocupó espacios que antaño pertenecían a los mallorquines y que ahora enamoran en exceso a los turistas.