Palma refuerza la limpieza y la seguridad para la Nit de Sant Joan con más de 60 efectivos y un operativo especial

El Ayuntamiento de Palma ha preparado un dispositivo especial de limpieza y seguridad con motivo de la celebración de la Nit de Sant Joan, que tendrá lugar durante la madrugada del 24 de junio. El operativo pretende garantizar el buen desarrollo de una de las noches festivas con mayor multitud de personas en la ciudad.

En el ámbito de la limpieza, la empresa Emaya activará un dispositivo específico centrado en la retirada inmediata de residuos en los espacios donde se concentrarán más asistentes. Por ello, un total de 32 operarios, distribuidos en 19 equipos de trabajo, adelantarán su jornada laboral a las tres de la madrugada para intervenir prioritariamente en zonas como el Parc de la Mar, Cala Major, Ciutat Jardí, Platja de Palma y Can Pastilla.

Posteriormente, los equipos actuarán en Can Pere Antoni a partir de las cinco de la madrugada y, una hora más tarde, en s’Arenal. Además, la empresa municipal incorporará 16 trabajadores al servicio de guardia habitual de los festivos y distribuirá un centenar de papeleras adicionales, junto con 19 contenedores de gran capacidad en los paseos marítimos y el litoral.

Este despliegue supondrá una inversión de 6.500 euros por parte de Emaya. La recogida de residuos se realizará mediante un camión recolector que trabajará durante toda la jornada, mientras que los servicios policiales colaborarán para facilitar el tránsito de vehículos y peatones y permitir el acceso de la maquinaria de limpieza.

Refuerzo policial

Por su parte, la Policía Local de Palma pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad ciudadana que contará con 30 agentes de refuerzo, que se sumarán a los efectivos habituales desplegados en las distintas zonas del municipio.

Los agentes estarán apoyados por la Unidad de Drones (UDROP) y la Patrulla Verde, con especial atención a Cala Major, Platja de Palma y el Parc de la Mar, puntos donde se espera una mayor concentración de participantes durante la tradicional revetla de Sant Joan. Además, en el Parc de la Mar se instalará el Centro de Coordinación (CECOR), desde donde se supervisarán en tiempo real las necesidades de control, vigilancia y seguridad.

El dispositivo policial ha comenzado a operar a partir de las 15 horas en el Parc de la Mar, mientras que en el resto de ubicaciones entrará en funcionamiento desde las 17:30 horas. Por otra parte, el Ayuntamiento aún no ha establecido una hora concreta para la finalización de los operativos.