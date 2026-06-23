Cort denuncia "amenazas" a artistas del Orgullo en Palma y revisará contratos de años anteriores con Ben Amics

El choque entre el Ayuntamiento de Palma y Ben Amics por la organización del Orgullo 2026 ha subido un peldaño más. Cort ha acusado este martes a la entidad de ejercer presiones sobre algunos de los artistas contratados para actuar este sábado en plaza Major y ha anunciado además que revisará los expedientes administrativos de las diez últimas ediciones de la celebración.

La respuesta municipal llega apenas un día después de que Ben Amics anunciara que denunciaría al Ayuntamiento por presuntas "irregularidades y tráfico de influencias" en la organización del Orgullo de este año, que finalmente ha asumido directamente Cort tras romper con la histórica asociación de defensa del colectivo LGTBI.

Según el Consistorio, varios artistas contratados para la fiesta han recibido llamadas y mensajes destinados a condicionar su presencia o incluso a provocar que renuncien a actuar. La teniente de alcalde de Igualdad, Lourdes Roca, ha cargado con dureza contra esa supuesta actitud. "Ni este Ayuntamiento ni los artistas del Orgullo de Palma pueden aceptar amenazas de una entidad que debería defender la libertad, la diversidad y el respeto", ha afirmado.

Roca ha defendido que ninguna discrepancia sobre la organización de un evento justifica "señalar, coaccionar o someter a campañas de presión" a profesionales contratados legalmente para participar en una celebración pública. También ha reivindicado que "el Orgullo no pertenece a una asociación ni a una empresa", sino "al conjunto de una ciudad que quiere avanzar en libertad, convivencia e igualdad".

Además de denunciar esas presiones, el Ayuntamiento ha anunciado que auditará los expedientes relacionados con la organización de las últimas diez ediciones del Orgullo, incluidos los vinculados a barras y otras actividades económicas asociadas a la fiesta. El objetivo, según Cort, será comprobar que todos los procedimientos se ajustaron a la normativa en materia de contratación pública, ocupación del dominio público y autorizaciones administrativas.

Programa de actuaciones

El Consistorio sostiene que la contratación artística de este año se ha hecho con el mismo esquema de licitación pública que se venía aplicando en ejercicios anteriores, por lo que considera "difícilmente comprensible" que ahora se cuestione ese modelo. También subraya que durante meses mantuvo una actitud de diálogo con Ben Amics, pero que tras cada avance surgían nuevas exigencias que impidieron cerrar un acuerdo estable.

La fiesta del Orgullo, prevista para este sábado en plaza Major, se celebrará con actuaciones de DJ Pep Noguera, DJ Miquel Font, Lolita Khaos Drag, Baaldo, El Tesorito de la Isla, Cris Mental Drag, GŸE e Inma del Valle.