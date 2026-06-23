Los arquitectos que transformarán GESA dejaron su huella en la Cartuja de Sevilla o el Rijksmuseum de Ámsterdam
El estudio sevillano Cruz y Ortiz cuenta con 50 años de trayectoria, ha sido distinguido con el Premio Nacional de Arquitectura y ha intervenido en obras como la estación de tren de Santa Justa, el Estadio Metropolitano de Madrid y diversos campus universitarios
El gran proyecto ganador del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Palma para rehabilitar el edificio de GESA y parte de la fachada marítima de Palma lleva la firma de Cruz y Ortiz Arquitectos, uno de los estudios españoles con mayor recorrido y proyección internacional. El alcalde, Jaime Martínez, ha presentado este martes la propuesta ganadora del concurso de ideas y ha subrayado precisamente ese bagaje como una de las claves del fallo.
El despacho sevillano acumula más de 50 años de trayectoria y ha dejado su huella en algunas de las intervenciones arquitectónicas más reconocibles de las últimas décadas. Entre sus obras figuran la estación de Santa Justa en Sevilla, el estadio de La Cartuja, el Estadio Metropolitano de Madrid, la estación central de ferrocarril de Sevilla, la estación de Basilea y la profunda remodelación del Rijksmuseum de Ámsterdam. Martínez ha defendido que Palma se pone así en manos de un equipo con experiencia acreditada en espacios urbanos complejos y de gran escala.
También han intervenido en diversas facultades universitarias de Europa.
Asimismo, Cruz y Ortiz ha recibido algunos de los principales reconocimientos de la arquitectura española e internacional. El estudio obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura por Santa Justa, ha sido finalista en tres ocasiones del prestigioso Premio Mies van der Rohe, recibió la Medalla de Oro de Andalucía por su trayectoria y también el Premio Andalucía de Arquitectura. Su intervención en el Rijksmuseum le valió además un galardón del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España a la mejor arquitectura española en el exterior. A ello se sumó una distinción concedida por la Casa Real neerlandesa, que reconoció la dimensión internacional del trabajo desarrollado en Holanda.
Con ese aval, el estudio será ahora el encargado de pilotar una de las grandes intervenciones urbanas de esta legislatura. El proyecto prevé transformar unos 30.000 metros cuadrados entre el Palacio de Congresos y Avingudes, con una inversión de 76,5 millones de euros. Si se cumplen los plazos, las obras arrancarán a finales de 2027 y se ejecutarán por fases durante unos 25 meses, empezando por el edificio de GESA.
La propuesta plantea un gran espacio peatonal cubierto por una pérgola que conectará el histórico edificio de José Ferragut con un nuevo volumen de planta baja y dos alturas, concebido como un inmueble transparente para no cerrar las vistas hacia el mar. Todo el conjunto quedará envuelto por una importante intervención vegetal basada en especies mediterráneas y autóctonas.
Futura Biblioteca Central de Palma
En cuanto a los usos, el futuro GESA concentrará una mezcla de servicios ciudadanos, culturales y de innovación. Albergará una Oficina de Atención Ciudadana, la futura Biblioteca Central de Palma, el Instituto Municipal de las Artes, espacios de creación e innovación, la sede del Palma Culture & Innovation Bay, áreas expositivas y una cubierta panorámica para actividades y eventos. El edificio anexo acogerá además el futuro auditorio del complejo.
El proyecto mantiene también un gran aparcamiento subterráneo que sumará 961 plazas, aunque el Ayuntamiento ha renunciado a soterrar y prolongar la calle Joan Alcover para conectarla con la avenida Adolfo Suárez, una actuación prevista inicialmente que finalmente se descarta por su elevado coste.
Hay que recordar que el Ayuntamiento compró el inmueble a Endesa a comienzos de 2025, cerrando quince años de litigios.
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