Vox denuncia que el PP ha gratificado a la gerente del Patronat d'Escoletes de Palma con 4.200 euros pese a su "ineficacia"

Vox Palma ha denunciado la "ineficacia" en la gestión del Patronat Municipal d'Escoletes Infantils (PMEI) y ha cargado contra el equipo de gobierno del PP por haber aprobado una gratificación de 4.200 euros para la gerente del organismo pese a una gestión que considera "incompleta" y "mal ejecutada".

La crítica se centra en el Consell Rector celebrado el pasado 15 de junio, en el que se presentaron el Plan Estratégico de Subvenciones 2023-2025 y la valoración de objetivos de la Gerencia para el primer cuatrimestre de 2026. Según el concejal de Vox Luis Acosta, ese plan no es más que "un trámite vacío" en el que "las ayudas de escolarización desaparecen por completo en el último curso".

El edil ha puesto también el foco en las actividades de verano. Según sus datos, de los 80.000 euros presupuestados cada año para ese fin, solo se ejecutaron 7.375 euros en 2023 y cero euros en 2024 y 2025. "¿Cómo puede ser que un Patronato que dice trabajar por las familias no haya sido capaz de ejecutar ni un solo euro en dos años completos?", se ha preguntado Acosta. "El propio documento reconoce que el plan debía evaluarse anualmente, con indicadores y propuestas de mejora. Pero eso no se hizo", ha añadido.

Vox sostiene además que, pese a esas carencias, el equipo de gobierno ha decicido "premiar con dinero público una gestión que no está hecha". La formación denuncia que la propuesta aprobada por el PP da por cumplidos "el 100% de sus objetivos" a la gerente y, en consecuencia, autoriza el abono de 4.200 euros en concepto de retribución variable. A juicio del partido, ese aval resulta especialmente cuestionable porque "el objetivo principal" de la gerente, relativo a la coordinación de las mesas para adjudicar la gestión indirecta de varias escoletes, "no se cumplió".

Abstención de la izquierda

Acosta ha cuestionado también el papel de la izquierda en la votación. Según el regidor, PSOE, Més y Podemos coincidieron en señalar "fallos", "falta de resultados" y la imposibilidad de considerar cumplido un objetivo que no se había ejecutado. Sin embargo, acabaron optando por la abstención, lo que permitió al PP sacar adelante el incentivo económico gracias a su mayoría y al voto de calidad de la presidencia.

El concejal de Vox ha cargado igualmente contra el silencio de la propia responsable del PMEI durante el debate. "No se puede premiar con dinero público a quien ni siquiera intenta justificar su gestión", ha afirmado. En esa misma línea, ha defendido que su grupo seguirá exigiendo que el uso del dinero público quede vinculado a resultados concretos y no a evaluaciones complacientes. "Defenderemos siempre que cada euro público se vincule a resultados reales, no a silencios, ni a expedientes fallidos o evaluaciones maquilladas", ha concluido.